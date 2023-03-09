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Неожиданно легко. Рома – Реал Сосьедад 2:0. Обзор матча и видео голов

Лига Европы
(1 голосов)

Рома - Реал Сосьедад ⋉ 2:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 09.03.2023 ⋇ Лига Европы на UA-Футбол

Неожиданно легко. Рома – Реал Сосьедад 2:0. Обзор матча и видео голов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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От этого противостояния, если честно, ожидалось больше интриги. "Реал Сосьедад" отлично прошел групповой раунд, выиграв квартет, в котором конкурентом басков был МЮ. Но сейчас "Реал Сосьедад" в кризисе – это и подтвердилось в матче с "Ромой". Команда Жозе Моуринью уверенно разобралась с испанцами, обеспечив себе солидный гандикап перед выездом.

Смотрите видеообзор матча Лиги Европы.

Лига Европы, 1/8 финала
"Рома" - "Реал Сосьедад" 2:0
Голы: Эль-Шаарави 13, Кумбулла 87

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В статье: Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) Рома (Рим)
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