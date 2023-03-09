Неожиданно легко. Рома – Реал Сосьедад 2:0. Обзор матча и видео голов

От этого противостояния, если честно, ожидалось больше интриги. "Реал Сосьедад" отлично прошел групповой раунд, выиграв квартет, в котором конкурентом басков был МЮ. Но сейчас "Реал Сосьедад" в кризисе – это и подтвердилось в матче с "Ромой". Команда Жозе Моуринью уверенно разобралась с испанцами, обеспечив себе солидный гандикап перед выездом.

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Лига Европы, 1/8 финала

"Рома" - "Реал Сосьедад" 2:0

Голы: Эль-Шаарави 13, Кумбулла 87