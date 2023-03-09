Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Неожиданно легко. Рома – Реал Сосьедад 2:0. Обзор матча и видео голов
Рома - Реал Сосьедад ⋉ 2:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 09.03.2023 ⋇ Лига Европы на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
От этого противостояния, если честно, ожидалось больше интриги. "Реал Сосьедад" отлично прошел групповой раунд, выиграв квартет, в котором конкурентом басков был МЮ. Но сейчас "Реал Сосьедад" в кризисе – это и подтвердилось в матче с "Ромой". Команда Жозе Моуринью уверенно разобралась с испанцами, обеспечив себе солидный гандикап перед выездом.
Смотрите видеообзор матча Лиги Европы.
Лига Европы, 1/8 финала
"Рома" - "Реал Сосьедад" 2:0
Голы: Эль-Шаарави 13, Кумбулла 87
Популярное сейчас
- В Минобороны РФ сегодняшний обстрел Украины назвали "ударом возмездия" за Брянскую область
- "Этот сезон – дерьмо". Форвард Тоттенхэма публично раскритиковал Конте
- Легенда МЮ: Зинченко является большим преимуществом для Арсенала
- Шахтер имеет кадровые проблемы перед матчем ЛЕ с Фейеноордом
- Гусев женился в третий раз. Избранницей стала дочь скандального депутата от ОПЗЖ. ФОТО
- Сексуальная дочь лучшего бомбардира в истории АПЛ взрывает соцсети откровенными фото. ФОТО