Зинченко отыграл против Спортинга 63 минуты

В первом матче 1/8 финала Лиги Европы против "Спортинга" украинский защитник "Арсенала" Александр Зинченко вышел в стартовом составе и отыграл чуть больше часа.

На счету футболиста 2 отбора мяча, 2 удачных дриблинга, 85% точных передач, 5 из 7 выигранных единоборств, 2 удара (по одному в створ и заблокирован), а также 9 потерь мяча. По данным портала Sofascore, Зинченко получил отметку 7.2. Средняя оценка команды за эту игру – 7.01.