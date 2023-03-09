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Зинченко отыграл против Спортинга 63 минуты
Заработал желтую и почти не проигрывал борьбу
фото - Getty Images
В первом матче 1/8 финала Лиги Европы против "Спортинга" украинский защитник "Арсенала" Александр Зинченко вышел в стартовом составе и отыграл чуть больше часа.
На счету футболиста 2 отбора мяча, 2 удачных дриблинга, 85% точных передач, 5 из 7 выигранных единоборств, 2 удара (по одному в створ и заблокирован), а также 9 потерь мяча. По данным портала Sofascore, Зинченко получил отметку 7.2. Средняя оценка команды за эту игру – 7.01.
Напомним, что поединок между "Спортингом" и "Арсеналом"
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