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Зинченко отыграл против Спортинга 63 минуты

Лига Европы
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Заработал желтую и почти не проигрывал борьбу

Зинченко отыграл против Спортинга 63 минуты

фото - Getty Images

UA-Футбол
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В первом матче 1/8 финала Лиги Европы против "Спортинга" украинский защитник "Арсенала" Александр Зинченко вышел в стартовом составе и отыграл чуть больше часа.

На счету футболиста 2 отбора мяча, 2 удачных дриблинга, 85% точных передач, 5 из 7 выигранных единоборств, 2 удара (по одному в створ и заблокирован), а также 9 потерь мяча. По данным портала Sofascore, Зинченко получил отметку 7.2. Средняя оценка команды за эту игру – 7.01.

Напомним, что поединок между "Спортингом" и "Арсеналом" завершился вничью 2:2. Через неделю соперники должны встретиться в ответном матче в Лондоне.

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В статье: Арсенал (Лондон) Александр Зинченко
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