ЛЕ. Манчестер Юнайтед – Бетис 4:1. Маленькая реабилитация после Ливерпуля

Лига Европы

1/8 финала, первый матч

"Олд Траффорд" (Манчестер)

Главный арбитр: Даниэль Зиберт (Германия)

Возможно у тен Хага и нет степени доктора психологии, однако с командой он работать умеет. После 0:7 от "Ливерпуля" Рой Кин предлагал игрокам МЮ закрыться на несколько месяцев и не высовываться никуда. Однако “манкунианцы” вышли тем же составом, что в воскресенье и разгромили соперника. Да, тен Хаг не сделал никакой замены в стартовом составе.

Уже на шестой минуте МЮ вышел вперед. Стартовая доминация хозяев переросла в забитый гол Рашфорда. Маркус подобрал мяч у штрафной и пробил в ближнюю правую девятку. Это был 25-й гол англичанина в текущем сезоне во всех турнирах.

"Красные дьяволы" давили и дальше. Удар Вегхорста пролетел в упор с левой стойкой, выстрелы Рашфорда дважды потянул Браво. Однако со своего первого момента сравняли счет гости. Хуанми с помощью руки принял мяч, отдал направо на Переса, а тот попал в левый угол. Хороший удар: прошил всю оборону, однако гол можно было и отменять. Судьи трактовали это взятие ворот по другому.

Под конец тайма "Бетис" мог выйти вперед. Де Хеа подарил мяч своим испанским друзьям, Айосе Перес выбежал к воротам и прострелил – мяч от защитника попал в штангу. Энрике уже праздновал забитый гол, однако поспешил. А мог и добить в пустые, если бы ни исключился с момента.

На второй тайм вышел тот МЮ, который был в первые 20 минут матча. Уже на 52-й минуте Антони прекрасным ударом из-за пределов штрафной попал в левую девятку. Спустя еще некоторое время Фернандеш головой прошил вратаря после подачи Шоу с углового. Первый гол португальца в еврокубках за последние два года.

Много еще обострял "Манчестер Юнайтед", а больше всего старался Ваут Вегхорст. У нидерландца было несколько моментов, и к концу матча он все-таки реализовал один. Браво потянул удар Мактоминея, однако чилиец отразил перед собой – Вегхорст прошил голкипера на добивании. Со слезами на глазах праздновал этот гол нападающий. В последний раз он забивал в основном раунде еврокубков еще в ворота “Александрии” на "Арене Львов" в 2019-м.

Уверенная победа МЮ с одним плохим отрезком – во второй половине первого тайма. Матч в Испании будет определенной формальностью, однако и там тен Хаг выпустит основной состав, разве что с минимальными изменениями. “Бетис” надолго не хватило, а замены не помогли как-то улучшить игру. Сегодня в Лиге Европы побеждала только одна команда из Севильи.

"Манчестер Юнайтед" - "Бетис" 4:1

Голы: Рашфорд 6, Антони 52, Фернандеш 58, Вегхорст 84 – Перес 32

Манчестер Юнайтед: де Хеа – Далот (Уан-Биссака 46), Варан, Мартинес, Шоу (Маласия 66) – Каземиро, Фред (Мактоминей 82) – Антони (Пельистри 82), Фернандеш, Рашфорд (Санчо 66)

Бетис: Браво - Сабали, Песселья, Луиз Фелипе, Абнер - Карвалью, Родригес (Гуардадо 66) – Энрике (Руибаль 60), Хоакин (Каналес 60), Хуанми (Хосе 81) – Перес (Иглесиас 66)

Предупреждения: Вегхорст 56, Фернандеш 69