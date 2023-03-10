Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Шахтер – Фейеноорд 1:1. Видео голов и обзор матча
Первая игра 1/8 финала Лиги Европы
Фото: ФК Шахтар / Автор невідомий
В 1/8 финала Лиги Европы "Шахтеру" противостоял лидер чемпионата Нидерландов, "Фейеноорд". Поединок оказался максимально сложным для "горняков": думать о чем-то кроме обороны у дончан не было времени. Однако, как и в поединке с "Ренном", помог фарт: Ракицкий, замыкая угловой, спиной пробил над голкипером. Впрочем, удержать до финального свистка свое преимущество "горняки" не смогли. Но и ничейный результат, ввиду хода событий, можно считать хорошим результатом.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football
Лига Европы. 1/8 финала. Первый матч
"Шахтер" (Донецк, Украина) - "Фейеноорд" (Роттердам, Нидерланды) 1:1
Гол: Ракицкий 79 – Бульяуде 88
Гол Ракицкого
Гол Бульяуде
Популярное сейчас
- Шахтер - Фейеноорд | Онлайн аудио трансляция матча Лиги Европы
- Месси пора в Азию, Неймару – в Америку, Мбаппе надо выбирать. ТОП-5 выводов из вылета ПСЖ из Лиги чемпионов
- В Минобороны РФ сегодняшний обстрел Украины назвали "ударом возмездия" за Брянскую область
- Шахтер - Фейеноорд. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 9 марта 2023
- Салах уничтожил аргентинского защитника МЮ на поле и превратил его в мем. ФОТО
- По случаю годовщины. Мауро Икарди опубликовал фото полуголой Ванды и довел ее до слез. ФОТО