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Шахтер – Фейеноорд 1:1. Видео голов и обзор матча

Лига Европы
(1 голосов)

Первая игра 1/8 финала Лиги Европы

Шахтер – Фейеноорд 1:1. Видео голов и обзор матча

Фото: ФК Шахтар / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

В 1/8 финала Лиги Европы "Шахтеру" противостоял лидер чемпионата Нидерландов, "Фейеноорд". Поединок оказался максимально сложным для "горняков": думать о чем-то кроме обороны у дончан не было времени. Однако, как и в поединке с "Ренном", помог фарт: Ракицкий, замыкая угловой, спиной пробил над голкипером. Впрочем, удержать до финального свистка свое преимущество "горняки" не смогли. Но и ничейный результат, ввиду хода событий, можно считать хорошим результатом.

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Лига Европы. 1/8 финала. Первый матч
"Шахтер" (Донецк, Украина) - "Фейеноорд" (Роттердам, Нидерланды) 1:1
Гол: Ракицкий 79 – Бульяуде 88

Гол Ракицкого

Гол Бульяуде

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В статье: Шахтер (Донецк) Фейеноорд (Роттердам)
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