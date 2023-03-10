Шахтер – Фейеноорд 1:1. Видео голов и обзор матча

В 1/8 финала Лиги Европы "Шахтеру" противостоял лидер чемпионата Нидерландов, "Фейеноорд". Поединок оказался максимально сложным для "горняков": думать о чем-то кроме обороны у дончан не было времени. Однако, как и в поединке с "Ренном", помог фарт: Ракицкий, замыкая угловой, спиной пробил над голкипером. Впрочем, удержать до финального свистка свое преимущество "горняки" не смогли. Но и ничейный результат, ввиду хода событий, можно считать хорошим результатом.

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Лига Европы. 1/8 финала. Первый матч

"Шахтер" (Донецк, Украина) - "Фейеноорд" (Роттердам, Нидерланды) 1:1

Гол: Ракицкий 79 – Бульяуде 88

Гол Ракицкого

Гол Бульяуде