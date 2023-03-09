ЛЕ. Ди Мария приносит Ювентусу классический 1:0

Лига Европы. 1/8 финала. Первый матч

Турин. "Алльянц Стадиум"

"Ювентус" - "Фрайбург" 1:0

Гол: Ди Мария 53

"Ювентус": Щенсны, Данило, Бремер, Сандро (Бонуччи 23), Куадрадо, Локателли, Миретти (Фаджоли 46), Рабио, Костич (Кен 78), Влахович (Кьеза 67), Ди Мария



"Фрайбург": Флеккен, Силдиллия, Гинтер, Линхарт (Гульде 68), Гюнтер, Кюблер, Эггештайн (Доан 59), Хефлер, Грифо, Холер (Грегориш 88), Шаллай (Кайтель 59)

Предупреждения: Бремер 72, Бонуччи 84 - Гинтер 24, Холер 51

Главный арбитр: Анастасиос Сидиропулос (Греция)

Легендарный еврокубковый боец против дебютанта 1/8 финала. Кристиан Штрайх назвал встречу с "Ювентусом" хайлайтом истории "Фрайбурга", замечательным событием для него. Назвал туринцев главным фаворитом противостояния. При этом призывал своих играть активно, смело, агрессивно. Пятая команда Германии после пяти матчей подряд во всех турнирах без поражений вполне могла показать такое.

Но и у "Юве" были свои цели. Он как раз в лиге из-за снятия 15-ти очков вне борьбы за Топ-4. И потому главные силы бросает на Лигу Европы. А в целом в хорошей форме. Проиграл "Роме" после шести побед и ничьей, но в Риме попадал трижды в стойки. А сегодня Массимилиано Аллегри призывал подопечных сыграть сбалансированно, командно, говорил о крайней важности победы и "сухой" сетки ворот Щенсны.

Первый тайм хозяев получился идеальным в игровом плане с точки зрения любого тренера. "Ювентус" поддерживал максимальный темп, играл собранно, жестко и с большим желанием. Хотя и владел мячом немного меньше, постоянно пытался выбегать в атаки. Пытался комбинировать. А в обороне и вовсе действовал идеально. Показатель этого - счет по ударам по воротам. 11:0.

Проблема лишь в том, что забить не удалось. Да даже создал "Юве" не так много. Рабио прорвался слева, и вратарь отбил ногой (через пару секунд Адриен забил, но арбитр свистнул фол в атаке). Флеккен также отбил штрафные удары Куадрадо и Влаховича. Бремер в упор замкнул головой неточно. Куадрадо из правой части штрафной хлестко пробил, Флеккен отбил перед собой, а Влахович добил выше.

А вот второй тайм уже получился идеальным с точки зрения классического Аллегри. Его команда начала доминированием, владением мячом, забросами в штрафную, попытками ударов. Сработал навес Костича с места, и Ди Мария, автор хет-трика в предыдущем матче турнира в Нанте, замкнул головой. А вот после этого "Ювентус" безнадежно засушил игру. Превратив ее в вязкую, скучнейшую.

Дома против "Нанта" туринцы за такое же сидение на 1:0 поплатились и не победили. Здесь чуть не поплатились. Навес отскочил от Гинтера, и Холер с разворота положил мяч в угол. Но ВАР вмешался, заметив касание руки Гинтера.

Все решится в Фрайбурге. "Ювентус" едет туда с запасом в один мяч. Без пропущенного, что всегда повышает его уверенность в себе. С ощущением доминирования, которое подтверждает итоговая статистика ударов по воротам - 20:1. А "Фрайбург" заметит, что не позволил сопернику создать много, несмотря на столько ударов, боролся крепко и будет играть при своих шумных болельщиках.