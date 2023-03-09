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Не дотерпели. Фейе в концовке матча с Шахтером сравнял счет. ВИДЕО
А счастье было так близко
Getty Images/Global Images Ukraine
Первый тайм был условно равным, а вот во втором уже явное преимущество было за Фейеноордом.
Тем не менее, горняки, во многом благодаря Трубину, не попустили, а на 78-й минуте и забили сами – Ракицкий головой после углвоого.
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Впрочем, дотерпеть до коцна с положительным результатом горняки не смогли.
На 88-й минуте Фейе все-таки забил – Бульяуде ударом головой поймал на противоходе Трубина – 1:1.
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