Не дотерпели. Фейе в концовке матча с Шахтером сравнял счет. ВИДЕО

Шахтер сыграл свой первый матч 1/8 финала Лиги Европы с Фейеноордом.

Первый тайм был условно равным, а вот во втором уже явное преимущество было за Фейеноордом.

Тем не менее, горняки, во многом благодаря Трубину, не попустили, а на 78-й минуте и забили сами – Ракицкий головой после углвоого.

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Впрочем, дотерпеть до коцна с положительным результатом горняки не смогли.

На 88-й минуте Фейе все-таки забил – Бульяуде ударом головой поймал на противоходе Трубина – 1:1.