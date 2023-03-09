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Не дотерпели. Фейе в концовке матча с Шахтером сравнял счет. ВИДЕО

Лига Европы
Обновлено
(1 голосов)

А счастье было так близко

Не дотерпели. Фейе в концовке матча с Шахтером сравнял счет. ВИДЕО

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Шахтер сыграл свой первый матч 1/8 финала Лиги Европы с Фейеноордом.

Первый тайм был условно равным, а вот во втором уже явное преимущество было за Фейеноордом.

Тем не менее, горняки, во многом благодаря Трубину, не попустили, а на 78-й минуте и забили сами – Ракицкий головой после углвоого.

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Впрочем, дотерпеть до коцна с положительным результатом горняки не смогли.

На 88-й минуте Фейе все-таки забил – Бульяуде ударом головой поймал на противоходе Трубина – 1:1.

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В статье: Шахтер (Донецк) Фейеноорд (Роттердам)
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Комментарии (1)
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vlotko (Броди)
09.03.2023 в 23:55
Не головою, а спиною, " удар рака ".
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