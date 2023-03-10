Йовичевич: Результат лучше, чем игра, которую мы показали с Фейеноордом

Главный тренер донецкого "Шахтера" Игор Йовичевич прокомментировал результат первого матча 1/8 финала Лиги Европы с нидерландским "Фейеноордом" (1:1).

– Матч мог завершиться как лучше, так и похуже.

– Вы сами сделали хороший анализ – это футбол.

– Довольны результатом?

– Результат лучше, чем игра, которую мы показали. Возможно, оппонент почувствовал несыгранность в последней линии и накрывал нас гораздо активнее, чем это делает обычно, что усложнило нам жизнь, ведь хорошо сыграть в обороне из-за одной установки невозможно. За нашу игру в фазе обороны всю команду я могу только поблагодарить, хотя мы не показали своего уровня. Думаю, в этом запасе потенциала кроется наш шанс на ответный матч. Если сыграем так, как это уже показывали, то в футболе возможно все. И то, что выглядит сейчас невозможным, вполне станет реальностью, хотя результат есть и мы живы.

– Вашим игрокам не удавалось качественно переходить от обороны к атаке или игра в атаке не получилась полностью?

– Матч показался тяжелым. "Фейеноорд" – хорошая команда, которая 14 матчей подряд не проиграет. Если на таком уровне у тебя выпадает один игрок, это уже может быть проблемой. Мы до сих пор сражаемся за четвертьфинал, а есть много команд, которые уже наш матч смотрели по телевизору. Должны гордиться командой, которая сражалась за Украину. Не нужны вопросы о том, что кто-то недоработал. Кто недоработал? Все на поле буквально рвали, и мы должны этим гордиться. Не получилось качественной и эстетической игры, которую мы показывали раньше – я согласен. "Фейеноорд" точно заслуживал гол, потому что команда была хорошей и превосходила нас. Мы не были настолько быстры на подборах, если они играли на пятой или шестой передаче, то мы только на четвертой. Если мы добавим, а мы уже столько раз показывали, что можем это сделать, то есть шанс пройти дальше. Надо верить в это, ведь этот раунд состоит из двух матчей. Вышло так, но результат оставляет нас в игре. Нам не забили три или четыре мяча, как говорили букмекеры, хотя я этого и не считаю. Все говорили, что мы абсолютный аутсайдер этой пары и нам должны были забить целую сумку голов. Мы играли без Михайличенко и Конопли, и на установке эта оборона впервые сыгралась, но ребята сражались. Сделаем выводы, будем еще сильнее в следующем матче. Можно быть стократным чемпионом Нидерландов, но нас убить очень сложно, потому верим!

– Результат этого матча показал, что нужно оставаться в игре и борьбе до конца, несмотря на ход самого поединка?

– Мы неоднократно демонстрировали уровень своей игры. Безусловно, результат бывает лучше самой игры. Важно, что даже с температурой некоторые футболисты принесли результат и прожили эту игру. Бывает, что матч не идет, но ты терпишь и дерешься друг за друга. Затем Бог дает тебе шанс на гол, как сейчас было у соперника. Да, они этого заслуживали, ведь "Фейеноорд" хорошо играл между линиями, выполнял подачи, тыс. Если бы до матча при условии игры шести футболистов не на своих позициях нам кто-то сказал бы результат, то, возможно, мы были бы удовлетворены. В футболе все возможно, в матче есть моменты, когда ты терпишь, контролируешь игру, идешь в контратаку, но не всегда работает план тренера и самих игроков.

– Каково значение этого матча для народа Украины?

– Это была очень важная игра, мы ведь играем и боремся для наших людей и ВСУ, которые нас защищают. Наша сила в том, что мы, несмотря на сирены, продолжаем тренироваться, постоянно спускаемся в укрытия, по 20 часов добираемся на матчи. Сегодня была массированная атака России, и мы проснулись с этими новостями – это нелегко. Вчера ехали 20 часов в Варшаву, а уже завтра будем 20 часов добираться в Кривой Рог на матч чемпионата, чтобы потом опять же 20 часов добираться до Роттердама. Ни один клуб Европы не находится в таких условиях, но мы продолжаем сражаться, потому что верим, что это возможно, - сказал Йовичевич.