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Наставник Фейеноорда: Всегда лучше сыграть вничью и не уступить
Арне Слот прокомментировал первый матч с "Шахтером"
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Главный тренер "Фейеноорда" Арне Слот прокомментировал ничью с "Шахтером" (1:1) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.
– Как расцениваете ничейный результат?
– Это разочаровывает. Я был немного удивлен, увидев, что мы демонстрируем такое доминирование. В перерыве сделал команде комплимент за это, но сказал, что они должны вознаградить себя за свое доминирование. Во втором тайме создали несколько отличных моментов для того, чтобы забить. И мы ничем не уступили. Думаю, причиной того, что "Шахтер" выглядел не очень хорошо, была наша игра. Единственное, что мог сделать "Шахтер", это защитить собственные ворота.
И нужно было не забывать об их контратаках, которые нам удалось нейтрализовать в совершенстве. Но не впервые в этом сезоне нашему сопернику удается забить, нанеся один удар по воротам. Мы сделали почти все хорошо, за исключением одного крошечного момента.
– В ответном матче в Роттердаме планируете завершить то, что начали?
– Вы никогда не знаете, как будет выглядеть матч на следующей неделе. Вот почему мы испытываем такое разочарование. Никогда не знаешь, сколь важной здесь могла быть победа. Но всегда лучше сыграть вничью и не уступить.
– В матче забил вышедший на замену футболист – Эcекьель Бульяуде. Что скажете о нем?
– Он действительно хорошо вышел на замену. Так же и Пайшан. Это еще одно подтверждение того, что наши резервисты могут решать судьбу матча в нужное время, – рассказал Арне Слот.
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