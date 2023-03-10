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Эффектный удар Ракицкого не попал. Известны номинанты на гол недели в ЛЕ
Чудо-гол от защитника "Шахтера" - вне претендентов
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В четверг, 9 марта состоялись первые матчи 1/8 финала Лиги Европы. УЕФА определил претендентов на звание автора лучшего гола.
Так, в их числе оказались:
- полузащитник "Байера" Керем Демирбай и его гол в ворота "Ференцвароша" (2:0);
- победный гол форварда "Ювентуса" Анхеля Ди Марии в ворота "Фрайбурга" (1:0);
- хавбек "Униона Берлина" Йосип Юранович - забил прямым ударом со штрафного в ворота "Рояль Униона" (3:3);
- нападающий "Манчестер Юнайтед" Антони, поразивший ворота "Бетиса" (4:1).
Проголосовать за лучший гол недели в Лиге Европы можно на официальном сайте УЕФА.
К слову, в пресс-службе УЕФА решили оставить без внимания феноменальный гол защитник "Шахтера" Ярослава Ракицкого в ворота "Фейеноорда", который он забил нижней частью спины.
⚽️ Four top #UEL goals to choose from!— UEFA Europa League (@EuropaLeague) March 9, 2023
Who are you voting for? ????️@Heineken || #UELGOTW
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