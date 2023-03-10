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Эффектный удар Ракицкого не попал. Известны номинанты на гол недели в ЛЕ

Лига Европы
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Чудо-гол от защитника "Шахтера" - вне претендентов

Эффектный удар Ракицкого не попал. Известны номинанты на гол недели в ЛЕ

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В четверг, 9 марта состоялись первые матчи 1/8 финала Лиги Европы. УЕФА определил претендентов на звание автора лучшего гола.

Так, в их числе оказались:

  • полузащитник "Байера" Керем Демирбай и его гол в ворота "Ференцвароша" (2:0);
  • победный гол форварда "Ювентуса" Анхеля Ди Марии в ворота "Фрайбурга" (1:0);
  • хавбек "Униона Берлина" Йосип Юранович - забил прямым ударом со штрафного в ворота "Рояль Униона" (3:3);
  • нападающий "Манчестер Юнайтед" Антони, поразивший ворота "Бетиса" (4:1).

Проголосовать за лучший гол недели в Лиге Европы можно на официальном сайте УЕФА.

К слову, в пресс-службе УЕФА решили оставить без внимания феноменальный гол защитник "Шахтера" Ярослава Ракицкого в ворота "Фейеноорда", который он забил нижней частью спины.

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В статье: Ювентус (Турин) Анхель Ди Мария Байер (Леверкузен) Манчестер Юнайтед Унион (Берлин) Керем Демирбай Антони Йосип Юранович
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