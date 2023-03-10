Хавбек Фейеноорда: Нужно выложиться по максимуму, чтобы пройти Шахтер

Полузащитник "Фейеноорда" Себастьян Шиманьский поделился мыслями от первого матча с "Шахтером" (1:1) в 1/8 финала Лиги Европы.

"Да, для меня это была домашняя игра, а не выездная, ведь я вырос здесь, в варшавской "Легии". И мне понравилась сегодняшняя атмосфера. Мы создали больше моментов, но пропустили первыми, так что в итоге 1:1 - это не так уж и плохо.

Теперь мы будем играть дома, и это даст нам преимущество. Нам нужно будет выложиться по максимуму, чтобы пройти дальше, поскольку "Шахтер" - действительно очень хорошая и амбициозная команда.

Моя сегодняшняя игра? Я никогда не анализирую это публично. Я оставляю это другим", - сказал полузащитник.