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Хавбек Фейеноорда: Нужно выложиться по максимуму, чтобы пройти Шахтер

Лига Европы
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Матч пройдет в родных стенах для нидерландцев

Хавбек Фейеноорда: Нужно выложиться по максимуму, чтобы пройти Шахтер

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Полузащитник "Фейеноорда" Себастьян Шиманьский поделился мыслями от первого матча с "Шахтером" (1:1) в 1/8 финала Лиги Европы.

"Да, для меня это была домашняя игра, а не выездная, ведь я вырос здесь, в варшавской "Легии". И мне понравилась сегодняшняя атмосфера. Мы создали больше моментов, но пропустили первыми, так что в итоге 1:1 - это не так уж и плохо.

Теперь мы будем играть дома, и это даст нам преимущество. Нам нужно будет выложиться по максимуму, чтобы пройти дальше, поскольку "Шахтер" - действительно очень хорошая и амбициозная команда.

Моя сегодняшняя игра? Я никогда не анализирую это публично. Я оставляю это другим", - сказал полузащитник.

Напомним, ответная игра между командами состоится 16 марта в Роттердаме.

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В статье: Шахтер (Донецк) Фейеноорд (Роттердам)
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Источник:
uefa.com

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