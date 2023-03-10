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Йовичевич: Я бы и сейчас поставил Шведа в состав, но очень велик риск повторной травмы
"Шахтер" уважает процесс восстановления игрока
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Главный тренер "Шахтера" Игор Йовичевич рассказал о состоянии здоровья Марьяна Шведа, впервые сыгравшего после травмы. Полузащитник вышел на замену в матче с "Фейеноордом" (1:1) в 1/8 финала Лиги Европы.
"Следует уважать процесс восстановления и физиологию, пять месяцев без игровой практики - это много. Я бы и сейчас поставил его в состав, но не могу, потому что очень велик риск повторной травмы. Сначала он будет играть по 20-30 минут, где-то тайм, а уже потом получит полноценную нагрузку… Несомненно, своим качеством он бы помог нам… В матче с "Лейпцигом" Швед уже показывал, насколько может быть решающим игроком. Но мы уважаем процесс восстановления и не хотим футболиста потерять.
Ко всем проблемам добавилось и то, что Матвиенко и Топалов еще вчера болели. Результат отображает внутреннюю сущность игроков. Мы не где-то в третьей лиге, это топ-уровень. Мы подошли к матчу с возможным чемпионом Нидерландов без пятерых футболистов обоймы, к тому же Крыськив только что восстановился. Должны снова набирать обороты, еще и дорога свое берет.
Из Украины сюда добираться 20 часов, потом еще 20 часов должны ехать в Кривой Рог, чтобы сыграть матч чемпионата. Решающий поединок будет в аду Роттердама, но мы будем играть на победу. Мы забрали очко и добавили баллов в общий рейтинг Украины, чем очень гордимся", — сказал Йовичевич.
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