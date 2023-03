Сейв Трубина попал в список лучших в Лиге Европы

В четверг, 9 марта донецкий "Шахтер" расписал ничью в первом матче с нидерландским "Фейеноордом" (1:1) в 1/8 финала Лиги Европы. Вратарь "горняков" Анатолий Трубин неоднократно спасал свою команду и получил признание от УЕФА.

Экспертам особенно понравился сейв, выполненный во втором тайме. Футболист "Фейеноорда" Данило пробивал головой, направив мяч за спину вратаря, но украинец смог отойти назад и в прыжке парировать удар. В общей сложности в активе Анатолия минимум 5 сейвов.

Также в списке лучших оказались Мэтт Тернер ("Арсенал"), Клаудио Браво ("Бетис"), Антонио Адана ("Спортинг") и Антони Морис ("Юнион").

A great night of saves in the #UEL ????



???? Best stop here?



⁣⁣@UKEnterprise || #UELsaves pic.twitter.com/JlWDjkGiAH