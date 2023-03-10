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"Они ничего не создавали всю игру". Хавбек Фейеноорда разочарован ничьей с Шахтером

Лига Европы
(1 голосов)

По его словам, результат матча не закономерен

"Они ничего не создавали всю игру". Хавбек Фейеноорда разочарован ничьей с Шахтером

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник "Фейеноорда" Матс Виффер прокомментировал результат поединка 1/8 финала Лиги Европы против "Шахтера" (1:1).

"Я не думаю, что результат закономерен. Мы играли хорошо, а соперник ничего не создавал всю игру. Он действовал без ударов по нашим воротам. У нас стандартные ситуации часто становят проблемой, так случилось и на этот раз. Это не нормально.

Что случилось при голе в наши ворота? Этот мяч летел очень низко, а парень из "Шахтера" просто упал под него - мяч приземлился ему на спину и затем залетел в наши ворота. Этого не должно было случиться, потому что мы втроем стояли вокруг него.

К счастью, мы смогли сравнять счет, но я думаю, что мы заслуживали большего.На следующей неделе мы будем другой командой и покажем другую игру. Если мы реализуем свои моменты, то у нас будут хорошие шансы пройти дальше", – сказал Виффер.

Напомним, ответная игра между командами состоится 16 марта в Роттердаме.

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В статье: Шахтер (Донецк) Фейеноорд (Роттердам)
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Источник:
Fr12.nl

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Комментарии (1)
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Mexxxxx (Просяная)
10.03.2023 в 14:45
В смысле без ударов по воротам. Та если мы попой забиваем не глядя прям в девяточку, то представь что будет если мы начнем бить по воротам по-настоящему. Радовался бы, что наши неспешно ходили по полю и думали как лучше в обороне сыграть, и мяч вдоль вратарской порискованнее покатать. Это у нас была такая тренировка с повышенной ответственность, или как там это называется.
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