"Они ничего не создавали всю игру". Хавбек Фейеноорда разочарован ничьей с Шахтером

Полузащитник "Фейеноорда" Матс Виффер прокомментировал результат поединка 1/8 финала Лиги Европы против "Шахтера" (1:1).

"Я не думаю, что результат закономерен. Мы играли хорошо, а соперник ничего не создавал всю игру. Он действовал без ударов по нашим воротам. У нас стандартные ситуации часто становят проблемой, так случилось и на этот раз. Это не нормально.

Что случилось при голе в наши ворота? Этот мяч летел очень низко, а парень из "Шахтера" просто упал под него - мяч приземлился ему на спину и затем залетел в наши ворота. Этого не должно было случиться, потому что мы втроем стояли вокруг него.

К счастью, мы смогли сравнять счет, но я думаю, что мы заслуживали большего.На следующей неделе мы будем другой командой и покажем другую игру. Если мы реализуем свои моменты, то у нас будут хорошие шансы пройти дальше", – сказал Виффер.