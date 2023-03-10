Спиной к мячу, лицом к Фортуне. Акценты зрителя на игре Шахтера с Фейеноордом

Еще сразу после прохода "Ренна" я говорил вам о том, что "Шахтер" фактически остался без защитников. Парадокс, но оказалось, что именно их ему не хватило для атаки – это раз. Нападения у команды Йовичевича в этот вечер не было, как такового. Зато ей крупно повезло – это два.

Нынешний соперник чемпиона Украины уступает ему в рейтинге УЕФА девять пунктов. Но, к чему мы уже привыкли, на деле именно он является фаворитом в паре. Лидер чемпионата Нидерландов и финалист первой Лиги конференций вчера подтвердил это на поле.

С точки зрения нейтрального любителя футбола, первый тайм можно было вообще не смотреть: игра без моментов в течение сорока пяти минут – редкое зрелище даже для УПЛ. Что тут говорить о Лиге Европы? Однако после перерыва мы увидели полноценный еврокубковый матч с шестью-восемью голевыми моментами.

Печально, что все они, за исключением одного, были созданы "Фейеноордом". Если до перерыва их превосходство выражалось в том, что они оккупировали нашу половину поля, то во втором тайме роттердамцы совершенно очевидно "наиграли" на победу, достичь которой помешали два-три важных сэйва Трубина и наше везение.

Гол, забитый "Шахтером" на 79-й минуте, совершенно алогичен и не вытекал из характера игры. Пожалуй, стандарт был нашим единственным шансом на взятие ворот Велленройтера. А попади эффектно припавший к газону Ракицкий по мячу головой, мы бы сейчас имели полное моральное право смаковать этот гол.

Но, поскольку спиной по мячу целенаправленно ударить невозможно физически, здесь можно и должно говорить исключительно о милости Фортуны. Которая придала мячу в результате этого случайного касания убийственную траекторию полета, и вратарь оказался не у дел. Ни до, ни после у "Шахтера" опасных ударов по воротам не было.

Символично, что спас украинский клуб именно тот футболист, которого принято упрекать в отсутствии патриотизма. И который вскоре после начала войны ушел из российского клуба, чтобы в итоге вернуться на родину. Хотя вряд ли это стало серьезным аргументом для тех, кто меряет любовь к ней громкостью исполнения национального гимна.

К слову, лично по мне, главное – то, что ты испытываешь в душе, когда звучит эта музыка. А отнюдь не стремление показать себя католиком почище Папы Римского и орать дурным голосом на весь лес при абсолютном отсутствии слуха и голоса. Когда выглядишь посмешищем, но при этом вокруг одобрительно цокают языками: ай молодца, как старается!

Если бы этот гол остался единственным и принес победу "Шахтеру", такой результат такой игры выглядел бы форменным издевательством над формальной логикой. Но "Фейеноорд" продолжал гнуть свою линию, и 88-я минута подвела черту под ничейным итогом. Так что по факту Бульяуде спас гостей от поражения. Хотя, на мой взгляд, отскочили скорее мы.

Отметил бы ключевую роль Пайшао, вышедшего на замену и обострившего игру у наших ворот в концовке поединка.

Что будет в Роттердаме? Прежде всего, соглашусь с экспертом, заявившим, что "Шахтеру" уже по барабану, где играть". То, что она не боится гостевых трибун, команда продемонстрировала недавно в том же Ренне. То есть, с психологией серьезных проблем быть не должно.

Что дальше? Все начинается сначала: на табло фактически те же нули, благодаря благословенной отмене правила выездного гола. И, несмотря на наше уныние в варшавском матче, шансы, безусловно, есть. И потому, что "Фейеноорд", в паузе между двумя играми против "Аякса", вынужден будет играть только на победу. И потому, что там у нас будет не только возможность для контратаки, но и потенциал для нее.

Речь о все том же парадоксе. Отсутствие Михайличенко и Конопли красноречиво подчеркнуло определяющую роль этих фланговых защитников в нападении "Шахтера". Топалов и Тейлор выглядели лишь слабой тенью той пружины, которая расправляет и приводит в действия крылья атак команды Йовичевича.

Если основные фуллбеки вернутся в строй в Роттердаме, мы вправе рассчитывать на то, что увидим там другой и более привычный глазу "Шахтер". А тот же Бондарь, магнитом притягивающий мяч после ударов соперников, укрепит с трудом отбивавшуюся оборону.

Главное, чтобы все были здоровы. Не забудем, кстати, что Матвиенко и Тейлор вышли на поле не в лучшем состоянии.

Прогнозов не будет – возможно все, и это здорово. Мяч круглый, а поле, надеюсь, ровное…

А вчерашнюю тоску с отдельно взятым элементом шоу (многим упорно мерещилось, что наш гол был забит не спиной, а тем, что расположено ниже) можно забыть, как странный сон. Лично я точно ожидал худшего. Но и с оптимизмом не спешу. Просто все начинается заново – как с чистого листа.