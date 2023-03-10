Ракицкий даже не рассматривался. В УЕФА назвали гол недели в Лиге Европы - ВИДЕО

9 марта прошли первые матчи 1/8 финала Лиги Европы. Среди 16 команд борьбу за трофей продолжает и представитель Украины – донецкий "Шахтер" сыграл вничью с "Фейеноордом", при этом гол Ярослава Ракицкого поистине был уникальным. Впрочем, его удар спиной не попал в число номинантов на звание лучшего на этой неделе. Очевидно, организаторы решили, что такой удар вне конкуренции.

В итоге лучшим был назван удар бразильца Антони из "Манчестер Юнайтед" в ворота "Бетиса". Все как делал Ярмоленко – сместился с правого фланга немного в центр и пробил в дальнюю девятку. Вторым стал мощный удар Керема Демирбая из "Байера" в ворота "Ференцвароша", третье место занял удар со штрафного Йосипа Юрановича из "Унион Берлин", а четвертый – Анхель ди Мария и его удар головой в игре с "Фрайбургом".

Заметим, что в список лучших сейвов на этой неделе попал сейв Анатолия Трубина.