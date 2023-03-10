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Фейеноорд не выиграл шестой из шести выездных матчей против украинских команд
Тенденция
фото - ФК Шахтар
В рамках 1/8-й финала Лиги Европы 2022/23 "Шахтер" сыграл с "Фейеноордом". Формально это был домашний матч для украинской команды, хотя проходил в Польше. Для команды из Роттердама соответственно это был шестой еврокубковый выезд в гости к украинской команде.
Матч закончился ничьей 1:1. Это шестой из шести гостевых для "Фейеноорда" поединков против украинских команд, в котором ему не удалось одержать победу.
Ранее на выезде "Фейеноорд" по два раза сыграл против "Динамо" и "Зари", еще раз – против "Шахтера".
Ответный матч "Фейеноорд" – "Шахтер" состоится 16-го марта 2023-го года.
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