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Фейеноорд не выиграл шестой из шести выездных матчей против украинских команд

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Фейеноорд не выиграл шестой из шести выездных матчей против украинских команд

фото - ФК Шахтар

UA-Футбол
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В рамках 1/8-й финала Лиги Европы 2022/23 "Шахтер" сыграл с "Фейеноордом". Формально это был домашний матч для украинской команды, хотя проходил в Польше. Для команды из Роттердама соответственно это был шестой еврокубковый выезд в гости к украинской команде.

Матч закончился ничьей 1:1. Это шестой из шести гостевых для "Фейеноорда" поединков против украинских команд, в котором ему не удалось одержать победу.

Ранее на выезде "Фейеноорд" по два раза сыграл против "Динамо" и "Зари", еще раз – против "Шахтера".

Ответный матч "Фейеноорд" – "Шахтер" состоится 16-го марта 2023-го года.

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В статье: Шахтер (Донецк) Фейеноорд (Роттердам)
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