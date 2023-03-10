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Йовичевич: Шахтер заслужили гол в качестве награды за труд, а Фейеноорд заслужили свой гол по игре
Тренер Шахтера расставил все по местам
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Тренер "Шахтера" Игор Йовичевич подвел итог
"Если честно, то результатом доволен, учитывая то, как складывалась игра. Было очень тяжело, терпели с первых минут. Соперник был быстрее и агрессивнее. Думаю, тот запас, который мы не показали в этой игре, это энергия на второй матч, где мы должны добавить в качестве игры. Тогда мы можем думать о проходе дальше.
Конечно, у нас тяжелый соперник. Мне кажется, "Фейеноорд" хотел все в этой игре решить, потому что у них через три дня матч с "Аяксом". Нужно похвалить игроков. Матвиенко до вчера имел температуру 38 почти. Лукас давно не играл, Топалов впервые играл слева латералем, Ракицкий не в оптимальной форме сыграл и как себя показал.
Мы заслужили гол в качестве награды за труд, а соперник заслужили свой гол по игре", – сказал Йовичевич.
Напомним, ответная игра между командами состоится 16 марта в Роттердаме.
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