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Йовичевич: Шахтер заслужили гол в качестве награды за труд, а Фейеноорд заслужили свой гол по игре

Лига Европы
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Тренер Шахтера расставил все по местам

Йовичевич: Шахтер заслужили гол в качестве награды за труд, а Фейеноорд заслужили свой гол по игре

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Тренер "Шахтера" Игор Йовичевич подвел итог первого матча с Феейеноордом в 1/8 финала Лиги Европы (1:1) и оценил шансы "горняков" в ответной встрече.

"Если честно, то результатом доволен, учитывая то, как складывалась игра. Было очень тяжело, терпели с первых минут. Соперник был быстрее и агрессивнее. Думаю, тот запас, который мы не показали в этой игре, это энергия на второй матч, где мы должны добавить в качестве игры. Тогда мы можем думать о проходе дальше.

Конечно, у нас тяжелый соперник. Мне кажется, "Фейеноорд" хотел все в этой игре решить, потому что у них через три дня матч с "Аяксом". Нужно похвалить игроков. Матвиенко до вчера имел температуру 38 почти. Лукас давно не играл, Топалов впервые играл слева латералем, Ракицкий не в оптимальной форме сыграл и как себя показал.

Мы заслужили гол в качестве награды за труд, а соперник заслужили свой гол по игре", – сказал Йовичевич.

Напомним, ответная игра между командами состоится 16 марта в Роттердаме.

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В статье: Игор Йовичевич Шахтер (Донецк) Фейеноорд (Роттердам)
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