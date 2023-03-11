  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Европы
  3. Чудо-копчик Ракицкого, обреченный и аморфный Конте, полный бардак в ПСЖ. Аудиомнение #197
В тренде
Лига Европы
Лига Европы

Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Чудо-копчик Ракицкого, обреченный и аморфный Конте, полный бардак в ПСЖ. Аудиомнение #197

Лига Европы
(1 голосов)

Взяли самые интересные матчи будних

Чудо-копчик Ракицкого, обреченный и аморфный Конте, полный бардак в ПСЖ. Аудиомнение #197

Фото: Getty Images + FCSD

Влад Петрушевский Автор UA-Футбол
Новина українською

Послушать выпуски подкастов UA-Футбол можно на Megogo Audio, НВ Подкасты, Anchor, Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube, Castbox, Pocket Casts, Spotify или на Telegram-канале Гегенпрессинг подписывайтесь. Также заходите и комментируйте на платформе Galas.

Читайте такжеЙовичевич: Шахтер заслужили гол в качестве награды за труд, а Фейеноорд заслужили свой гол по игре

Что надломило индивидуальностей из "ПСЖ"? Нужен ли "Челси" Фелиш? Где сконцентрировалась на этот раз удача "Шахтера", как сыграли "горняки" без трех основных защитников, конфликт Конте и Ришарлисона, почему "Тоттенхэм" обречен на смену тренера – как всегда, еще больше мыслей внутри подкаста.

Вы можете помочь украинской армии защищать нашу землю от оккупанта. Реквизиты для поддержки ВСУ – тут.

Таймкоды:

00:00 – Всем привет!

00:24 – "Шахтер" – "Фейеноорд" (1:1);

04:05 – "Бавария" – "ПСЖ" (2:0);

10:47 – "Тоттенхэм" – "Милан" (0:0);

15:07 – "Челси" – "Боруссия Д" (2:0);

21:15 – Не попадайте в офсайд!

Больше материалов автора ищите в этом Telegram-канале

По теме
yellow-arrow
Днепр-1 vs Динамо, Вернидуб против Шахтера, дерби для Зинченко. Расписание футбола на 10-12 марта
yellow-arrow
Йовичевич: Шахтер заслужили гол в качестве награды за труд, а Фейеноорд заслужили свой гол по игре
yellow-arrow
Леоненко: Нет чутья, что Шахтер пройдет Фейеноорд. Надо, чтобы везло так, как Ракицкому
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ярослав Ракицкий Боруссия (Дортмунд) Лионель Месси Бавария (Мюнхен) Лига чемпионов Антонио Конте Лига Европы Стефано Пиоли Шахтер (Донецк) Тоттенхэм (Лондон) Челси (Лондон) Фейеноорд (Роттердам) Милан Пари Сен-Жермен (Париж) Килиан Мбаппе Ришарлисон Ашраф Хакими Подкаст Аудиомнение Анатолий Трубин Подкасты UA-Футбол Жоау Фелиш Витиньо
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
грн
Играть
2
300 грн
freebet
Играть
3
4500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде