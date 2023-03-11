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Чудо-копчик Ракицкого, обреченный и аморфный Конте, полный бардак в ПСЖ. Аудиомнение #197
Взяли самые интересные матчи будних
Фото: Getty Images + FCSD
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Что надломило индивидуальностей из "ПСЖ"? Нужен ли "Челси" Фелиш? Где сконцентрировалась на этот раз удача "Шахтера", как сыграли "горняки" без трех основных защитников, конфликт Конте и Ришарлисона, почему "Тоттенхэм" обречен на смену тренера – как всегда, еще больше мыслей внутри подкаста.
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Таймкоды:
00:00 – Всем привет!
00:24 – "Шахтер" – "Фейеноорд" (1:1);
04:05 – "Бавария" – "ПСЖ" (2:0);
10:47 – "Тоттенхэм" – "Милан" (0:0);
15:07 – "Челси" – "Боруссия Д" (2:0);
21:15 – Не попадайте в офсайд!
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