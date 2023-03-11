Чудо-копчик Ракицкого, обреченный и аморфный Конте, полный бардак в ПСЖ. Аудиомнение #197

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Что надломило индивидуальностей из "ПСЖ"? Нужен ли "Челси" Фелиш? Где сконцентрировалась на этот раз удача "Шахтера", как сыграли "горняки" без трех основных защитников, конфликт Конте и Ришарлисона, почему "Тоттенхэм" обречен на смену тренера – как всегда, еще больше мыслей внутри подкаста.

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Таймкоды:

00:00 – Всем привет!

00:24 – "Шахтер" – "Фейеноорд" (1:1);

04:05 – "Бавария" – "ПСЖ" (2:0);

10:47 – "Тоттенхэм" – "Милан" (0:0);

15:07 – "Челси" – "Боруссия Д" (2:0);

21:15 – Не попадайте в офсайд!