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Шахтер прибыл на матч с Фейеноордом. В обойме Йовичевича 27 игроков
Горняки уже прибыли в Роттердам
shakhtar.com
13 марта делегация "
Сразу после матча УПЛ с "Кривбассом" (3:0) команда на автобусах отправилась в Кишинев, где отдохнув несколько часов, отправилась чартерным рейсом в Нидерланды.
Главный тренер "оранжево-черных" Игорь Йовичевич взял на матч с "Фейенордом" 27 футболистов.
Вратари: Алексей Шевченко, Тимур Пузанков, Андрей Пятов, Анатолий Трубин
Защитники: Валерий Бондарь, Георгий Гочолеишвили, Богдан Михайличенко, Николай Матвиенко, Лукас Тейлор, Ефим Конопля, Марьян Фарина, Ярослав Ракицкий
Полузащитники: Тарас Степаненко, Андрей Тотовицкий, Георгий Судаков, Марьян Швед, Александр Зубков, Дмитрий Крыськив, Невен Джурасек, Дмитрий Топалов, Артем Бондаренко, Олег Очеретько, Егор Назарина, Иван Петряк
Нападающие: Лассина Траоре, Даниил Сикан, Кевин Келси
Во вторник в Роттердаме команда начнет подготовку к игре, а в среду, 15 марта, проведет открытую тренировку и предматчевую пресс-конференцию.
Напомним, что матч состоится 16 марта и начнется в 19:45 по Киеву. В первом поединке команды сыграли вничью 1:1.
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