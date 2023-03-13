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Шахтер прибыл на матч с Фейеноордом. В обойме Йовичевича 27 игроков

Лига Европы
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Горняки уже прибыли в Роттердам

Шахтер прибыл на матч с Фейеноордом. В обойме Йовичевича 27 игроков

shakhtar.com

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13 марта делегация "Шахтера" прибыла в Роттердам на ответный матч 1/8 лиги Европы с "Фейеноордом".

Сразу после матча УПЛ с "Кривбассом" (3:0) команда на автобусах отправилась в Кишинев, где отдохнув несколько часов, отправилась чартерным рейсом в Нидерланды.

Главный тренер "оранжево-черных" Игорь Йовичевич взял на матч с "Фейенордом" 27 футболистов.

Вратари: Алексей Шевченко, Тимур Пузанков, Андрей Пятов, Анатолий Трубин

Защитники: Валерий Бондарь, Георгий Гочолеишвили, Богдан Михайличенко, Николай Матвиенко, Лукас Тейлор, Ефим Конопля, Марьян Фарина, Ярослав Ракицкий

Полузащитники: Тарас Степаненко, Андрей Тотовицкий, Георгий Судаков, Марьян Швед, Александр Зубков, Дмитрий Крыськив, Невен Джурасек, Дмитрий Топалов, Артем Бондаренко, Олег Очеретько, Егор Назарина, Иван Петряк

Нападающие: Лассина Траоре, Даниил Сикан, Кевин Келси

Во вторник в Роттердаме команда начнет подготовку к игре, а в среду, 15 марта, проведет открытую тренировку и предматчевую пресс-конференцию.

Напомним, что матч состоится 16 марта и начнется в 19:45 по Киеву. В первом поединке команды сыграли вничью 1:1.

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В статье: Шахтер (Донецк) Фейеноорд (Роттердам)
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Источник:
ФК Шахтар

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