Степаненко рассказал, за счет чего Шахтер рассчитывает пройти Фейеноорд

Полузащитник "Шахтера" Тарас Степаненко поделился ожиданиями от предстоящего ответного матча с "Фейеноордом" в 1/8 финала Лиги Европы.

"Ключевым фактором станет наша концентрация. "Фейеноорд" имеет высококлассных игроков, команда идет на первом месте в чемпионате Нидерландов. Думаю, большая концентрация, фокус, самоотдача и мастерство нашей молодежи пригодится для вклада в нашу победу.

Надо работать. Сейчас самое главное – восстановиться и с хорошими мыслями готовиться к игре в Роттердаме", - цитирует Степаненко официальный сайт "горняков".