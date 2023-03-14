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Степаненко рассказал, за счет чего Шахтер рассчитывает пройти Фейеноорд
Игра состоится уже в этот четверг
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Полузащитник "Шахтера" Тарас Степаненко поделился ожиданиями от предстоящего ответного матча с "Фейеноордом" в 1/8 финала Лиги Европы.
"Ключевым фактором станет наша концентрация. "Фейеноорд" имеет высококлассных игроков, команда идет на первом месте в чемпионате Нидерландов. Думаю, большая концентрация, фокус, самоотдача и мастерство нашей молодежи пригодится для вклада в нашу победу.
Надо работать. Сейчас самое главное – восстановиться и с хорошими мыслями готовиться к игре в Роттердаме", - цитирует Степаненко официальный сайт "горняков".
Матч "Фейенорд" - "Шахтер" состоится в четверг, 16 марта в Роттердаме. Начало - в 19:45 по киевскому времени. Первая встреча завершилась вничью со счетом 1:1.
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