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Определилась бригада арбитров на ответный матч Шахтера с Фейеноордом

Лига Европы
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Игра пройдет 16 марта в Роттердаме

Определилась бригада арбитров на ответный матч Шахтера с Фейеноордом

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Комитет арбитров УЕФА опубликовал назначение арбитров на ответный матч между "Фейеноордом" и "Шахтером" в 1/8 финала Лиги Европы.

Главным рефери встречи станет 39-летний Хесус Хиль Мансано из Испании. На линиях ему будут помогать соотечественники Анхель Невадо Родригес и Икер де Франcиско. Роль четвертого судьи выполнит Хосе Луис Мунуэра.

За пультом системы VAR будут работать также испанцы - Хуан Мартинес и Сесар Сото.

Напомним, матч "Фейеноорд" - "Шахтер" пройдет 16 марта в Роттердаме. Старт поединка - в 19:45 по киевскому времени. Первая встреча в Польше завершилась вничью со счетом 1:1.

Хесус Хиль Мансано уже знаком с украинскими командами. Он пересекался с киевским "Динамо" - ответный матч с римским "Лацио" (0:2) 1/8 финала Лиги Европы. Также он судил поединок с участием сборной Украины - игра против Финляндии (2:1) в рамках отбора на ЧМ-2022.

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В статье: Шахтер (Донецк) Фейеноорд (Роттердам) Хесус Хиль Мансано
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Источник:
uefa.com

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