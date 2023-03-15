  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Европы
  3. Фейеноорд – Шахтер. АУДИО онлайн трансляция ответного матча 1/8 финала Лиги Европы
В тренде
Лига Европы
Лига Европы

Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Фейеноорд – Шахтер. АУДИО онлайн трансляция ответного матча 1/8 финала Лиги Европы

Лига Европы
(1 голосов)

Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок

Фейеноорд – Шахтер. АУДИО онлайн трансляция ответного матча 1/8 финала Лиги Европы

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Журналисты UA-Футбол прокомментируют второй поединок 1/8 финала второго по значимости клубного европейского турнира между нидерландским "Фейеноордом" и донецким "Шахтером".

Читайте такжеКто из известных футболистов играл за Фейеноорд? Квиз

Первый матч между командами завершился вничью 1:1. Теперь "горняки" поедут в Роттердам, чтобы бороться за проход в следующий этап. Какую тактику выберет тренер соперника? Получится ли у "Шахтера" лучше сыграть на контратаках? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в четверг, 16 марта – в 19:35 по киевскому времени.

Комментаторы: Сергей Швец и Александр Рыженко

Режиссер трансляции: Александр Рыженко

По теме
yellow-arrow
Шахтер снова борется за бонус, для Швейцарии он недоступен, у Турции на кону свыше балла
yellow-arrow
Фейеноорд - Шахтер: где и когда смотреть матч Лиги Европы
yellow-arrow
Определилась бригада арбитров на ответный матч Шахтера с Фейеноордом
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лига Европы Шахтер (Донецк) Фейеноорд (Роттердам) Трансляция Аудио онлайн стрим
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
1500 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде