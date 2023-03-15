Фейеноорд – Шахтер. АУДИО онлайн трансляция ответного матча 1/8 финала Лиги Европы

Журналисты UA-Футбол прокомментируют второй поединок 1/8 финала второго по значимости клубного европейского турнира между нидерландским "Фейеноордом" и донецким "Шахтером".

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Первый матч между командами завершился вничью 1:1. Теперь "горняки" поедут в Роттердам, чтобы бороться за проход в следующий этап. Какую тактику выберет тренер соперника? Получится ли у "Шахтера" лучше сыграть на контратаках? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в четверг, 16 марта – в 19:35 по киевскому времени.

Комментаторы: Сергей Швец и Александр Рыженко

Режиссер трансляции: Александр Рыженко