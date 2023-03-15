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Фейеноорд - Шахтер: где и когда смотреть матч Лиги Европы
Где покажут в прямом эфире матч "Фейеноорд" - "Шахтер", Лига Европы, 16 марта 2023
Фото: ФК Шахтар
После ничейного результата в домашнем матче (номинально домашнем, все мы понимаем текущую ситуацию), донецкий "Шахтер" оказался в не самом просто положении. Коллектив Игоря Йовичевича отправится в гости к лидеру чемпионата Голландии, дабы попытаться совершить очередную сенсацию в нынешнем еврокубковом сезоне. А что, одной больше, одной меньше... Никто и не заметит.
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"Фейеноорд", как собственно и "Шахтер", набрал неплохой ход, а потому нас должен ожидать очень неплохой поединок в будущий четверг. Главное, чтобы он еще и получился конкурентным.
Смотрите ответный матч 1/8 Лиги Европы в четверг, 16-го марта, на видеосервисе "MEGOGO". Начало игры в 19:45. "MEGOGO" - официальный транслятор еврокубков в Украине.
Отметим, что матч "Фейеноорд" - "Шахтер" также можно будет увидеть на платформе "Воля TV".
Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка вы сможете следить с помощью текстовой онлайн трансляции матча "Фейеноорд" - "Шахтер"
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