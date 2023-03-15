Фейеноорд - Шахтер: где и когда смотреть матч Лиги Европы

После ничейного результата в домашнем матче (номинально домашнем, все мы понимаем текущую ситуацию), донецкий "Шахтер" оказался в не самом просто положении. Коллектив Игоря Йовичевича отправится в гости к лидеру чемпионата Голландии, дабы попытаться совершить очередную сенсацию в нынешнем еврокубковом сезоне. А что, одной больше, одной меньше... Никто и не заметит.

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"Фейеноорд", как собственно и "Шахтер", набрал неплохой ход, а потому нас должен ожидать очень неплохой поединок в будущий четверг. Главное, чтобы он еще и получился конкурентным.

Смотрите ответный матч 1/8 Лиги Европы в четверг, 16-го марта, на видеосервисе "MEGOGO". Начало игры в 19:45. "MEGOGO" - официальный транслятор еврокубков в Украине.

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Феєнорд - Шахтар Смотреть трансляцию

Отметим, что матч "Фейеноорд" - "Шахтер" также можно будет увидеть на платформе "Воля TV".