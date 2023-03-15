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Фейеноорд - Шахтер: где и когда смотреть матч Лиги Европы

Лига Европы
(1 голосов)

Где покажут в прямом эфире матч "Фейеноорд" - "Шахтер", Лига Европы, 16 марта 2023

Фейеноорд - Шахтер: где и когда смотреть матч Лиги Европы

Фото: ФК Шахтар

UA-Футбол
Новина українською

После ничейного результата в домашнем матче (номинально домашнем, все мы понимаем текущую ситуацию), донецкий "Шахтер" оказался в не самом просто положении. Коллектив Игоря Йовичевича отправится в гости к лидеру чемпионата Голландии, дабы попытаться совершить очередную сенсацию в нынешнем еврокубковом сезоне. А что, одной больше, одной меньше... Никто и не заметит.

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"Фейеноорд", как собственно и "Шахтер", набрал неплохой ход, а потому нас должен ожидать очень неплохой поединок в будущий четверг. Главное, чтобы он еще и получился конкурентным.

Смотрите ответный матч 1/8 Лиги Европы в четверг, 16-го марта, на видеосервисе "MEGOGO". Начало игры в 19:45. "MEGOGO" - официальный транслятор еврокубков в Украине.

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Трансляція матчу Феєнорд - Шахтар
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Отметим, что матч "Фейеноорд" - "Шахтер" также можно будет увидеть на платформе "Воля TV".

Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка вы сможете следить с помощью текстовой онлайн трансляции матча "Фейеноорд" - "Шахтер" на UA-Футбол >>

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В статье: Шахтер (Донецк) Фейеноорд (Роттердам)
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Комментарии (1)
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леонид Угринович
15.03.2023 в 12:09
А де дивитись матчи україньцям, яки мешкають за кордоном? Ганьба!
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