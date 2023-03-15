Ван Леувен: Итог первого матча с Фейеноордом позволяет надеяться Шахтеру, что все можно исправить

Главный тренер Зари Патрик ван Леувен поделился своим мнением о противостоянии Шахтера и Фейеноорда в 1/8 финала Лиги Европы . Ответный поединок этой стадии пройдет в Роттердаме в четверг, 16 марта.

— Патрик, каковы ваши главные выводы об игре в Варшаве, завершившейся вничью – 1:1?

— Думаю, что Шахтер добился для себя хорошего результата в первом матче. Конечно, горнякам чуть не повезло в самом конце игры, когда Фейеноорд забил гол. Ничейный счет первого матча позволяет надеяться Шахтеру, что все можно исправить во второй игре.

Плюсом еще будет возвращение в строй трех футболистов линии защиты (Конопли, Бондаря и Михайличенко), которые не играли в Варшаве из-за перебора желтых карточек. Недавний поединок дончан в Ренне показывает, что и в гостях можно добиваться результата.

— Как вы считаете, приоритет для Фейеноорда в это время – чемпионат Нидерландов или Лига Европы? Уже в ближайшее воскресенье Фейеноорд проведет гостевой поединок на поле Аякса.

— Думаю, что Фейеноорд хочет выигрывать в каждой игре, в любом турнире. Им нужен хороший результат и в игре против Шахтера, и в матче против Аякса. Они будут выкладываться на 100% в каждой встрече, я в этом уверен.

— В чем главное отличие Фейеноорда от других грандов первенства Нидерландов – Аякса и ПСВ Эйндховена?

— Свой нынешний Фейеноорд главный тренер Арне Слот начал строить в прошлом сезоне. Напомню, что они дошли до финала Лиги конференций, где проиграли итальянской Роме. И в нынешнем сезоне мы видим, что они успешны, как во внутреннем чемпионате, где лидируют, и длительное время не проигрывают, да и группу Лиги Европы они осенью выиграли.

Если мы посмотрим на состав Фейеноорда, то у них играют, как молодые, так и опытные футболисты. Этот же состав будет конкурентным и в следующем сезоне.

Что касается Аякса, то начала сезона было очень трудным для именитого клуба. Там были проблемы в коллективе. Но руководство Аякса вовремя сменило главного тренера, поверив в молодого специалиста Джона Хейтингу. У него нет особого тренерского опыта, но он прекрасно знает философию Аякса, так как много лет играл в этой команде. По игре Аякс не сильно прибавил, но начал исправно набирать очки. От Фейеноорда он отстает уже на три очка, сократив разрыв.

Если говорить, о ПСВ Эйндховен, то у них играет целая россыпь талантов. Как обычно они продали двух-трех лидеров (к примеру, Коди Гакпо уехал в Ливерпуль). Думаю, что они только строят новую команду. Сил, чтобы выиграть чемпионат Нидерландов, у них нет. Я считаю, что борьба за титул будет вестись между Фейеноордом и Аяксом. Стабильности в игре больше у команды из Роттердама. Самый интересный футбол, как раз и показывает в нынешнем сезоне Фейеноорд.