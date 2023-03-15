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S1mple: Шахтер легко может пройти Фейеноорд, а Ренн - очень слабая команда

Лига Европы
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Экспертное мнение известного украинского киберспортсмена

S1mple: Шахтер легко может пройти Фейеноорд, а Ренн - очень слабая команда

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Новина українською

Украинский киберспортсмен, игрок NAVI Александр s1mple Костылев во время первого матча с "Фейеноордом", рассказал о своих симпатиях к "Шахтеру".

– Болеете за "Шахтер"?

– Да, как и на прошлой неделе. Когда мы выиграли… Против кого мы играли?

– Против "Ренна".

– Да. Очень слабая команда, потому я ее забыл.

– Что вообще можете сказать о новом молодом "Шахтере"?

– Меня пригласили друзья, они очень сильно болеют за "Шахтер". Некоторые из них из Донецка. Хочу сказать, что мне интересно, как проявит себя новый подопечный вместо Мудрика. Мне кажется, мы можем легко пройти "Фейеноорд".

– Кто ваш самый любимый игрок в "Шахтере". С кем лично знакомы?

– С Пятовым. Он сейчас тренер вратарей.

– Нет, он у нас пока еще игрок.

– Я ему иногда пишу.

– Насколько важно сейчас объединяться на всех фронтах?

– Мне кажется, что каждый украинец должен сейчас объединиться. Даже если кто-то удивляет своим поведением или делает плохие вещи, то будем разбираться уже после победы.

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В статье: Шахтер (Донецк) Ренн Фейеноорд (Роттердам) Александр Костылев
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