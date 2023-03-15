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Йовичевич: Будет очень сложно, но мы приехали обыграть Фейеноорд

Лига Европы
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(1 голосов)

В четверг - ответный матч горняков с Фейеноордом

Йовичевич: Будет очень сложно, но мы приехали обыграть Фейеноорд

shakhtar.com

Новина українською

Главный тренер "Шахтера" Игор Йовичевич ответил на вопросы журналистов накануне ответного поединка с "Фейенордом" в Роттердаме. Первый матч закончился вничью 1:1.

– Успела ли команда физически восстановиться перед ответственным матчем с "Фейенордом"?

– Завтра увидим, но, думаю, морально команда точно готова к такому уровню соревнований. Мы знаем уровень матча, после встречи в Варшаве сделали определенные коррективы. Первая игра получилась тяжелой, но надеемся, что тогда мы не показали свой лучший футбол. Думаю, у нас есть запас потенциала для своего лучшего футбола. Завтра сразимся с первой до последней минуты. Есть хороший коллектив, который неоднократно показывал себя хорошо в матчах, где не был фаворитом. Мы приехали выиграть матч, однако это будет очень трудно сделать, ведь на стадионе "Фейенорда" всегда фантастическая публика и атмосфера, и мы готовы!

– Именно в Роттердаме началась ваша личная история с "Шахтером". С какими эмоциями возвращаетесь в город? Какой путь прошел "Шахтер" за полгода?

– Вчера было ровно восемь месяцев с первого дня сбора. Продолжается путешествие, построение нового коллектива и фундамент нового проекта. Уже есть крепкий фундамент и светлое будущее, хотя мы только в начале становления. В первый год показали, что здесь игроки с характером и они могут идти к самым высоким целям – Лиге чемпионов и Лиге Европы. Мы уже играли с "Лейпцигом" за выход в 1/8 финала Лиги чемпионов, сейчас играем за выход в четвертьфинал Лиги Европы – это хороший знак как для первого сезона. Вернуться в Роттердам, где все начиналось, – это знак, возможно. После матча будет понятно, хорош или нет, но верим, что все должно быть хорошо. Футболисты должны понять, что завтра нужно провести лучшую игру в карьере.

– Во время противостояния с "Ренном" команда хорошо подготовилась к пенальти – чего только стоит бутылка Трубина с подсказками. Завтра тоже воспользуетесь домашними заготовками?

– Пенальти – это лотерея, покой и уверенность, что ты отразишь или забьешь. Если это удалось сделать несколько раз в тренировке, это еще ничего не значит. Всё происходит в моменте. Тогда в Ренне мы забили гол на последних минутах и имели над соперником психологическое преимущество. Повторюсь: пенальти – момент психологии, твои тренировки вчера не означают, что ты лучше проделаешь одиннадцатиметровый сегодня. Все дело в спокое и уверенности.

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В статье: Игор Йовичевич Шахтер (Донецк) Фейеноорд (Роттердам)
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Источник:
ФК Шахтар

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Комментарии (4)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
download1 (huyersk)
15.03.2023 в 21:22
Браво, тренере! Шанси завжди є, навіщо від них відмовлятися! Це окремий матч і він може закінчитися з будь-яким ісходом! З Блохіна так само сміялися у 2004-му. Це краще, ніж зазделегіть лепити виправдання своїй команді та вбивати всякий дух команді, як робить деякий ром наприклад! Вперед, Шахтар! Віримо, так само, як і ви у перемогу!
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0
-1
Не дармоед (Запорожье)
15.03.2023 в 20:56
Краще інколи промовчати,ніж щось ляпати(
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0
0
alex.belogubko (одесса)
15.03.2023 в 20:48
тебе не стыдно такое говорить --молчи уже клоун
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0
-1
олег донецьк Украіна (донецьк)
15.03.2023 в 21:22
всё ноешь "эксперт"?тебе всё не так.посмотри в зеркало и там точно увидишь клоуна.твой .... черноморец лучше?почему он только 14-й в чемпионате?о еврокубках в одессе уже забыли.без тебя разберутся ....
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