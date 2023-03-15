  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Европы
  3. Тренер Фейеноорда Слот: В Роттердаме нам будет сложнее, чем в первом матче
В тренде
Лига Европы
Лига Европы

Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тренер Фейеноорда Слот: В Роттердаме нам будет сложнее, чем в первом матче

Лига Европы
Обновлено
(1 голосов)

Тренер роттердамцев со всей серьезностью готовится к поединку

Тренер Фейеноорда Слот: В Роттердаме нам будет сложнее, чем в первом матче

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Главный тренер "Фейеноорда" Арне Слот поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги Европы против "Шахтера". Первая игра в Польше завершилась вничью 1:1.

"Я не знаю, думает ли кто-то из болельщиков, что матч с Шахтером не так важен, но в любом случае это противоречит нашей позиции.

"Фейеноорд" впервые за 20 лет может выйти в четвертьфинал ЛЕ. Это было бы очень хорошим достижением для нас, если бы нам удалось этого добиться.

"Похоже, первый матч создал впечатление, что у "Шахтера" не все получается, однако я так не думаю. Это просто очень сильный соперник, который пришел из Лиги чемпионов, выбил "Ренн", а также завтра вернул трех игроков после дисквалификации.

Завтра "Фейеноорду" будет сложнее, чем на прошлой неделе. В том числе и потому, что мы почти все сделали правильно в выездной игре. Я пересмотрел игру дважды, и с точки зрения прессинга, и с мячом мы были превосходны. Несмотря на то, что мы были так хороши, мы сыграли только вничью. Это значит, что мы должны быть по крайней мере такими же хорошими завтра вечером, чтобы продолжить выступления в турнире", - сказал Слот.

Напомним, что матч "Фейеноорд" – "Шахтер" пройдет в четверг, 16 марта, и начнется в 19:45.

По теме
yellow-arrow
Михайличенко: С Фейеноордом придется отдать все силы и сыграть свой лучший матч
yellow-arrow
Йовичевич: Будет очень сложно, но мы приехали обыграть Фейеноорд
yellow-arrow
S1mple: Шахтер легко может пройти Фейеноорд, а Ренн - очень слабая команда
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Шахтер (Донецк) Фейеноорд (Роттердам) Арне Слот
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Фейеноорд

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
1500 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде