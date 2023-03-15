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Тренер Фейеноорда Слот: В Роттердаме нам будет сложнее, чем в первом матче
Тренер роттердамцев со всей серьезностью готовится к поединку
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Главный тренер "Фейеноорда" Арне Слот поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала
"Я не знаю, думает ли кто-то из болельщиков, что матч с Шахтером не так важен, но в любом случае это противоречит нашей позиции.
"Фейеноорд" впервые за 20 лет может выйти в четвертьфинал ЛЕ. Это было бы очень хорошим достижением для нас, если бы нам удалось этого добиться.
"Похоже, первый матч создал впечатление, что у "Шахтера" не все получается, однако я так не думаю. Это просто очень сильный соперник, который пришел из Лиги чемпионов, выбил "Ренн", а также завтра вернул трех игроков после дисквалификации.
Завтра "Фейеноорду" будет сложнее, чем на прошлой неделе. В том числе и потому, что мы почти все сделали правильно в выездной игре. Я пересмотрел игру дважды, и с точки зрения прессинга, и с мячом мы были превосходны. Несмотря на то, что мы были так хороши, мы сыграли только вничью. Это значит, что мы должны быть по крайней мере такими же хорошими завтра вечером, чтобы продолжить выступления в турнире", - сказал Слот.
Напомним, что матч "Фейеноорд" – "Шахтер" пройдет в четверг, 16 марта, и начнется в 19:45.
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