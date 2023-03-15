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Вингер Фейеноорда Джаханбахш: В первом матче с Шахтером мы доминировали и пропустили незаслуженный гол
Нидерландцы обещают отыграться в Роттердаме
Getty Images/Global Images Ukraine
Вингер "Фейеноорда" Алиреза Джаханбакш поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала
"Мы готовимся в обычном режиме. Вечер четверга очень важен для нас, поэтому мы еще не говорили о матче воскресенья (с "Аяксом", - прим). Обе эти игры очень важны для нашего сезона.
Конечно, и журналисты и болельщики больше говорят о матче с "Аяксом", но мы еще о нем даже не говорили. Мы понимаем важность матча с "Шахтером". Если завтра все пройдет хорошо, мы подойдем к матчу с "Аяксом" с большей уверенностью.
В выездной игре мы доминировали и пропустили незаслуженный гол, но в итоге все решает результат. К счастью, сейчас мы играем дома, с нашими болельщиками. Если мы проявим тот же настрой, что и в выездной игре, надеюсь, мы сможем пройти дальше, - сказал Джаханбакш.
Напомним, что матч "Фейеноорд" – "Шахтер" пройдет в четверг, 16 марта, и начнется в 19:45.
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