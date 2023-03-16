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Арсенал - Спортинг: где и когда смотреть онлайн матч Лиги Европы
Где покажут в прямом эфире матч Арсенал - Спортинг, 1/8 финала Лиги Европы, 16 марта 2023
фото - Getty Images
Учитывая уверенное лидерство в АПЛ, считалось, что у Арсенала не будет проблем со Спортингом. Но матч в Португалии оказался весьма непростым для канониров, им даже пришлось отыгрываться, как следствие было зафиксировано ничью 2:2. Поскольку правило преимущества гола на выезде уже не действует, команды будут начинать все с чистого листа.
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Удастся ли в итоге Зинченко и компании попасть в восьмерку лучших команд Лиги Европы, смотрите Арсенал - Спортинг в четверг, 16 марта. Начало матча в 22:00.
В Украине смотреть онлайн матч Арсенал – Спортинг в Интернете можно с помощью сервиса MEGOGO. Также трансляция поединка будет доступна в кабельной сети Воля ТВ.
Если у вас не будет возможности просмотреть матч в прямом эфире, за его ходом можно следить с помощью трансляции на UA-Футбол | Арсенал – Спортинг онлайн >>>
В других странах матч в прямом эфире покажут:
- Чехия - ČT Sport
- Франция - RMC Sport en direct, RMC Sport 1
- Германия - Servus TV
- Ирландия - Virgin Media Two, BT Sport 2, BBC Radio 5 Live, BTSport.com, BT Sport App, Virgin TV Go
- Израиль - Sport 2
- Италия - Sky Sport 256, SKY Go Italia, Sky Sport Calcio, NOW TV, DAZN
- Польша - Viaplay Poland
- Португалия - Sport TV Multiscreen, SIC, Sport TV1
- Испания - ovistar Liga de Campeones 9, Movistar+, Movistar Liga de Campeones 6
- Великобритания - BBC Radio 5 Live, BT Sport Ultimate, BT Sport 2, BTSport.com, BT Sport App
- США - TUDN App, VIX+, TUDN.com, Univision NOW, UniMás, Paramount+, TUDN USA
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