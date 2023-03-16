Арсенал - Спортинг: где и когда смотреть онлайн матч Лиги Европы

Учитывая уверенное лидерство в АПЛ, считалось, что у Арсенала не будет проблем со Спортингом. Но матч в Португалии оказался весьма непростым для канониров, им даже пришлось отыгрываться, как следствие было зафиксировано ничью 2:2. Поскольку правило преимущества гола на выезде уже не действует, команды будут начинать все с чистого листа.

Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

Удастся ли в итоге Зинченко и компании попасть в восьмерку лучших команд Лиги Европы, смотрите Арсенал - Спортинг в четверг, 16 марта. Начало матча в 22:00.

В Украине смотреть онлайн матч Арсенал – Спортинг в Интернете можно с помощью сервиса MEGOGO. Также трансляция поединка будет доступна в кабельной сети Воля ТВ.

Трансляция матча В эфире Дивитись онлайн Арсенал - Спортінг Смотреть трансляцию

Если у вас не будет возможности просмотреть матч в прямом эфире, за его ходом можно следить с помощью трансляции на UA-Футбол | Арсенал – Спортинг онлайн >>>

В других странах матч в прямом эфире покажут: