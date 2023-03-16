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Арсенал - Спортинг: где и когда смотреть онлайн матч Лиги Европы

Лига Европы
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Где покажут в прямом эфире матч Арсенал - Спортинг, 1/8 финала Лиги Европы, 16 марта 2023

Арсенал - Спортинг: где и когда смотреть онлайн матч Лиги Европы

фото - Getty Images

Новина українською

Учитывая уверенное лидерство в АПЛ, считалось, что у Арсенала не будет проблем со Спортингом. Но матч в Португалии оказался весьма непростым для канониров, им даже пришлось отыгрываться, как следствие было зафиксировано ничью 2:2. Поскольку правило преимущества гола на выезде уже не действует, команды будут начинать все с чистого листа.

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Удастся ли в итоге Зинченко и компании попасть в восьмерку лучших команд Лиги Европы, смотрите Арсенал - Спортинг в четверг, 16 марта. Начало матча в 22:00.

В Украине смотреть онлайн матч Арсенал – Спортинг в Интернете можно с помощью сервиса MEGOGO. Также трансляция поединка будет доступна в кабельной сети Воля ТВ.

Трансляция матча
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Если у вас не будет возможности просмотреть матч в прямом эфире, за его ходом можно следить с помощью трансляции на UA-Футбол | Арсенал – Спортинг онлайн >>>

В других странах матч в прямом эфире покажут:

  • Чехия - ČT Sport
  • Франция - RMC Sport en direct, RMC Sport 1
  • Германия - Servus TV
  • Ирландия - Virgin Media Two, BT Sport 2, BBC Radio 5 Live, BTSport.com, BT Sport App, Virgin TV Go
  • Израиль - Sport 2
  • Италия - Sky Sport 256, SKY Go Italia, Sky Sport Calcio, NOW TV, DAZN
  • Польша - Viaplay Poland
  • Португалия - Sport TV Multiscreen, SIC, Sport TV1
  • Испания - ovistar Liga de Campeones 9, Movistar+, Movistar Liga de Campeones 6
  • Великобритания - BBC Radio 5 Live, BT Sport Ultimate, BT Sport 2, BTSport.com, BT Sport App
  • США - TUDN App, VIX+, TUDN.com, Univision NOW, UniMás, Paramount+, TUDN USA
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