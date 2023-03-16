Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Фейеноорд – Шахтер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
Фейеноорд - Шахтер: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 16.03.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine
"Шахтер" в этом сезоне прошел трудный, но славный путь в еврокубках. И что самое важное – есть еще шансы продолжить поход. Результат первого матча с "Фейеноордом" (1:1) оставляет "горнякам" шансы на проход в четвертьфинал, хотя нужно добавлять в качестве игры. Без этого никак.
Матч 1/8-й финала Лиги Европы "Фейеноорд" - "Шахтер" состоится в четверг, 16-го марта, в 19:45. Прямую онлайн видеотрансляцию обеспечит видеосервис MEGOGO. MEGOGO – официальный транслятор еврокубков в Украине.
Смотреть можно прямо в этой новости.
- Все самые яркие моменты матча, текстовая трансляция в режиме Live в Telegram UA-Football
ЛЕ, 1/8 финала. Ответная игра
Первый матч - 1:1
16 марта, Роттердам, стадион "Де Кейп"
Арбитр: Х.Х.Мансано
Трансляция: "MEGOGO" и "Воля TV"
Текстовую онлайн-трансляцию читайте на UA-Футбол
"Фейеноорд" 19:45 "Шахтер"
Популярное сейчас
- Сезон мести: как 36-летний Кройф наказал Аякс, перебравшись к его злейшему врагу
- Россияне пытаются окружить Бахмут. Известно, сколько в городе осталось гражданских и детей в частности
- Фейеноорд – Шахтер. АУДИО онлайн трансляция ответного матча 1/8 финала Лиги Европы
- Фейеноорд - Шахтер: где и когда смотреть матч Лиги Европы
- Красотка дня. Роскошная итальянская футболистка, охотно меняющая форму на бикини. ФОТО
- Гусев женился в третий раз. Избранницей стала дочь скандального депутата от ОПЗЖ. ФОТО