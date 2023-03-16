Фейеноорд – Шахтер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

"Шахтер" в этом сезоне прошел трудный, но славный путь в еврокубках. И что самое важное – есть еще шансы продолжить поход. Результат первого матча с "Фейеноордом" (1:1) оставляет "горнякам" шансы на проход в четвертьфинал, хотя нужно добавлять в качестве игры. Без этого никак.

Матч 1/8-й финала Лиги Европы "Фейеноорд" - "Шахтер" состоится в четверг, 16-го марта, в 19:45. Прямую онлайн видеотрансляцию обеспечит видеосервис MEGOGO. MEGOGO – официальный транслятор еврокубков в Украине.

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ЛЕ, 1/8 финала. Ответная игра

Первый матч - 1:1

16 марта, Роттердам, стадион "Де Кейп"

Арбитр: Х.Х.Мансано

Трансляция: "MEGOGO" и "Воля TV"

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