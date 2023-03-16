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Фейеноорд – Шахтер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Лига Европы
(1 голосов)

Фейеноорд - Шахтер: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 16.03.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол

Фейеноорд – Шахтер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

"Шахтер" в этом сезоне прошел трудный, но славный путь в еврокубках. И что самое важное – есть еще шансы продолжить поход. Результат первого матча с "Фейеноордом" (1:1) оставляет "горнякам" шансы на проход в четвертьфинал, хотя нужно добавлять в качестве игры. Без этого никак.

Матч 1/8-й финала Лиги Европы "Фейеноорд" - "Шахтер" состоится в четверг, 16-го марта, в 19:45. Прямую онлайн видеотрансляцию обеспечит видеосервис MEGOGO. MEGOGO – официальный транслятор еврокубков в Украине.

Смотреть можно прямо в этой новости.

  • Все самые яркие моменты матча, текстовая трансляция в режиме Live в Telegram UA-Football

ЛЕ, 1/8 финала. Ответная игра
Первый матч - 1:1
16 марта, Роттердам, стадион "Де Кейп"
Арбитр: Х.Х.Мансано
Трансляция: "MEGOGO" и "Воля TV"
Текстовую онлайн-трансляцию читайте на UA-Футбол

"Фейеноорд" 19:45 "Шахтер"

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