Фрайбург – Ювентус. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Три итальянских команды вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов. Это прорыв, которого страна не видела последних 17 лет. Но "Ювентуса" в элитной компании нет. Однако он стремится наделать шум в Лиге Европы. "Старая Синьора", которая идет вне зоны ЛЧ во внутренней лиге, нацеливается на победу во втором по рангу европейском турнире. Сегодня "Ювентус" попытается завершить дело по выходу в четвертьфинал. Первый матч закончился победой итальянцев 1:0.

Матч 1/8-й финала Лиги Европы "Фрайбург" - "Ювентус" состоится в четверг, 16-го марта, в 19:45 Прямую онлайн видеотрансляцию обеспечит видеосервис MEGOGO MEGOGO – официальный транслятор еврокубков в Украине.

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Лига Европы, 1/8 финала. 2-й матч

Фрайбург, Европа Парк

(Общий счёт – 0:1)

Трансляция – Megogo