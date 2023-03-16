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Фрайбург – Ювентус. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
Фрайбург - Ювентус: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 16.03.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Три итальянских команды вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов. Это прорыв, которого страна не видела последних 17 лет. Но "Ювентуса" в элитной компании нет. Однако он стремится наделать шум в Лиге Европы. "Старая Синьора", которая идет вне зоны ЛЧ во внутренней лиге, нацеливается на победу во втором по рангу европейском турнире. Сегодня "Ювентус" попытается завершить дело по выходу в четвертьфинал. Первый матч закончился победой итальянцев 1:0.
Матч 1/8-й финала Лиги Европы "Фрайбург" - "Ювентус" состоится в четверг, 16-го марта, в 19:45 Прямую онлайн видеотрансляцию обеспечит видеосервис MEGOGO MEGOGO – официальный транслятор еврокубков в Украине.
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Лига Европы, 1/8 финала. 2-й матч
Фрайбург, Европа Парк
"Фрайбург" – "Ювентус" 19:45
(Общий счёт – 0:1)
Трансляция – Megogo
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