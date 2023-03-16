Бетис – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

"Бетис" почти без шансов проиграл первый матч (1:4). Испанцам осталось просто хлопнуть дверью на прощание с этой Лигой Европы, тогда как МЮ несется в четвертьфинал. А там не за горами уже и решающие стадии.

Матч 1/8-й финала Лиги Европы "Бетис" - "Манчестер Юнайтед" состоится в четверг, 16-го марта, в 19:45. Прямую онлайн видеотрансляцию обеспечит видеосервис MEGOGO. MEGOGO – официальный транслятор еврокубков в Украине.

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Лига Европы

1/8 финала, ответный матч

16 марта, 19:45. "Бенито Уильямарин" (Севилья)

Главный арбитр: Срджан Йованович (Сербия)

Прямая трансляция: Мегого Футбол 5

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