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Бетис – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Лига Европы
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Бетис - Манчестер Юнайтед: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 16.03.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол

Бетис – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Richard Callis/Eurasia Sport Images

UA-Футбол
Новина українською

"Бетис" почти без шансов проиграл первый матч (1:4). Испанцам осталось просто хлопнуть дверью на прощание с этой Лигой Европы, тогда как МЮ несется в четвертьфинал. А там не за горами уже и решающие стадии.

Матч 1/8-й финала Лиги Европы "Бетис" - "Манчестер Юнайтед" состоится в четверг, 16-го марта, в 19:45. Прямую онлайн видеотрансляцию обеспечит видеосервис MEGOGO. MEGOGO – официальный транслятор еврокубков в Украине.

Смотреть можно прямо в этой новости.

Все самые яркие моменты матча, текстовая трансляция в режиме Live в Telegram UA-Football

Лига Европы
1/8 финала, ответный матч
16 марта, 19:45. "Бенито Уильямарин" (Севилья)
Главный арбитр: Срджан Йованович (Сербия)

"Бетис" 19:45 МЮ

Прямая трансляция: Мегого Футбол 5

Текстовый онлайн: UA-Футбол>>>

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В статье: Бетис (Севилья) Манчестер Юнайтед смотреть онлайн
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