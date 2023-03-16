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Бетис – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
Бетис - Манчестер Юнайтед: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 16.03.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Richard Callis/Eurasia Sport Images
"Бетис" почти без шансов проиграл первый матч (1:4). Испанцам осталось просто хлопнуть дверью на прощание с этой Лигой Европы, тогда как МЮ несется в четвертьфинал. А там не за горами уже и решающие стадии.
Матч 1/8-й финала Лиги Европы "Бетис" - "Манчестер Юнайтед" состоится в четверг, 16-го марта, в 19:45. Прямую онлайн видеотрансляцию обеспечит видеосервис MEGOGO. MEGOGO – официальный транслятор еврокубков в Украине.
Смотреть можно прямо в этой новости.
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Лига Европы
1/8 финала, ответный матч
16 марта, 19:45. "Бенито Уильямарин" (Севилья)
Главный арбитр: Срджан Йованович (Сербия)
"Бетис" 19:45 МЮ
Прямая трансляция: Мегого Футбол 5
Текстовый онлайн: UA-Футбол>>>
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