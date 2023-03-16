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Бондарь, Матвиенко и Траоре в старте Шахтера на ответный матч с Фейеноордом

Лига Европы
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Стартовые составы команд

Бондарь, Матвиенко и Траоре в старте Шахтера на ответный матч с Фейеноордом

shakhtar.com

Новина українською

Сегодня, 16 марта, Шахтер проведет свой ответный (выездной) матч 1/8 финала Лиги Европы с Фейеноордом.

Уже известны стартовые составы команд.

Шахтер: Трубин, Конопля, Бондарь, Матвиенко, Михайличенко, Степаненко, Бондаренко, Судаков, Зубков, Крыськив, Траоре

Запасные: Шевченко, Пятов, Тейлор, Фарина, Ракицкий, Джурасек, Топалов, Очеретько, Назарина, Петряк, Сикан, Келси

Фейеноорд: Велленройтер, Гертрейда, Траунер, Ганцко, Лопес, Виффер, Шыманськи, Кекчю, Хименес, Джаханбахш, Идрисси

Запасные: Марсиано, Троост, Педерсен, Расмуссен, Данило Перейра, Дилросун, Пайшао, Таабуни, Касанвирджо, Бульяуде, Миламбо

Напомним, что первый матч команд закончился со счетом 1:1.

Поединок начнется в 19:45, UA-Футбол проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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В статье: Шахтер (Донецк) Фейеноорд (Роттердам)
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