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Тренер Шахтера по физподготовке: Если нужно, мы готовы сражаться с Фейеноордом 120 минут
shakhtar.com
Тренер "
"Тренировки не могут быть длинными или слишком интенсивными. Я постоянно повторяю это слово – детали. Если бы у нас было время, то мы бы проводили тренировки по 70-80-90 минут и работали с мячом.
Сейчас нам важно понять, успеют ли игроки восстановиться. Отсюда мы отталкиваемся и понимаем, сколько можно работать на поле и в зале, какие упражнения проводить с мячом, а какие без него. Выходит микст из того, что нам нужно сделать и что у нас есть.
Я надеюсь, что после 90 минут матча в Роттердаме все завершится в нашу пользу, но если нужно, то мы готовы сражаться 120 минут до самого конца", — сказал Лобо.
Поединок начнется в 19:45, UA-Футбол проведет
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