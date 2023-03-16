Тренер Шахтера по физподготовке: Если нужно, мы готовы сражаться с Фейеноордом 120 минут

Тренер " Шахтера " по физподготовке Хавьер Лобо рассказал о готовности команды к ответному матчу Лиги Европы против "Фейеноорда". Первая игра завершилась вничью – 1:1.

"Тренировки не могут быть длинными или слишком интенсивными. Я постоянно повторяю это слово – детали. Если бы у нас было время, то мы бы проводили тренировки по 70-80-90 минут и работали с мячом.

Сейчас нам важно понять, успеют ли игроки восстановиться. Отсюда мы отталкиваемся и понимаем, сколько можно работать на поле и в зале, какие упражнения проводить с мячом, а какие без него. Выходит микст из того, что нам нужно сделать и что у нас есть.

Я надеюсь, что после 90 минут матча в Роттердаме все завершится в нашу пользу, но если нужно, то мы готовы сражаться 120 минут до самого конца", — сказал Лобо.