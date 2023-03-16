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Фейенорд – Шахтер. 1:0. Плохое начало – это быстрый гол нидерландцев – Видео гола

Лига Европы
Обновлено
(1 голосов)

Теперь нужно отыгрываться и выходить вперед

Фейенорд – Шахтер. 1:0. Плохое начало – это быстрый гол нидерландцев – Видео гола

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Raymond Smit/NESImages/DeFodi Images

Новина українською

"Фейенорд" открыл счет в матче 1/8 финала Лиги Европы с "Шахтером". Отличился Сантьяго Хименес.

Форвард нидерландской команды идеально пробил по воротам "Шахтера" с границ штрафной площади. Анатолий Трубин просто смотрел за мячом.

Голевую передачу отдал Алиреза Джаханбаш.

9' Сантьяго Хименес – 1:0.

Шахтеру необходимо забить два, чтобы пройти дальше.

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В статье: Лига Европы Шахтер (Донецк) Фейеноорд (Роттердам)
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Комментарии (5)
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walcom (Киев)
16.03.2023 в 20:59
я 4:0 ставил - больше не надо
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0
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Sessinjo (Мукачево)
16.03.2023 в 20:33
Коротше, голандський Леоненко був правий на рахунок повних штанів:)
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0
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alex 66 (Кременчук)
16.03.2023 в 20:30
Рвуть шо Тузік грілку....3-0...жах
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0
0
sidor3 (Киев)
16.03.2023 в 20:15
как так можно играть когда люди две передачи точно отдать не могут. Конопля Боднар уровень чемпионата города
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0
0
Artemanat (Кривой Рог)
16.03.2023 в 20:13
Це кривбас винен
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0
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