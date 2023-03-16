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Фейенорд – Шахтер. 1:0. Плохое начало – это быстрый гол нидерландцев – Видео гола
Теперь нужно отыгрываться и выходить вперед
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Raymond Smit/NESImages/DeFodi Images
"Фейенорд" открыл счет в матче 1/8 финала Лиги Европы с "Шахтером". Отличился Сантьяго Хименес.
Форвард нидерландской команды идеально пробил по воротам "Шахтера" с границ штрафной площади. Анатолий Трубин просто смотрел за мячом.
Голевую передачу отдал Алиреза Джаханбаш.
9' Сантьяго Хименес – 1:0.
Шахтеру необходимо забить два, чтобы пройти дальше.
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Комментарии (2)
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sidor3 (Киев)
16.03.2023 в 20:15
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Artemanat (Кривой Рог)
16.03.2023 в 20:13
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