Юнион Сент-Жилуаз - Унион: смотреть онлайн, live, прямая видеотрансляция матча Лиги Европы

Сегодня, 16 марта, в Лиге Европы состоятся ответные поединки 1/8 финала.

Много интересных матчей, из которых можно выделить поединок, в котором бельгийский Юнион примет немецкий Унион.

Первый поединок в Германии закончился с веселым счетом 3:3, поэтому ждем голевого безумия и во втором поединке.

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Лига Европы. 1/8 финала. Ответные матчи

16 марта. Начало в 22:00

Юнион – Унион (первый матч – 3:3)

Трансляция – MEGOGO