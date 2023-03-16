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Фейеноорд – Шахтер. 2:0. Отставание в два мяча к середине первого тайма

Лига Европы
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Отыгрываться все сложнее

Фейеноорд – Шахтер. 2:0. Отставание в два мяча к середине первого тайма

Фото: https://twitter.com/Feyenoord

Новина українською

"Фейеноорд" удвоил преимущество в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы с "Шахтером". На этот раз отличился Оркун Кекчу.

Прорвался к воротам турецкий полузащитник, получил мяч в штрафной и пробил в нижний левый угол. Результативной передачей отличился Себастьян Шиманский.

26' Оркун Кекчу – 2:0.

Счет по сумме двух матчей – 4:2 в пользу "Фейеноорда". Два мяча – это все ещё отыгрываемое преимущество.

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В статье: Лига Европы Шахтер (Донецк) Фейеноорд (Роттердам)
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