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Фейеноорд – Шахтер. 3:0. Привозят себе пенальти дончане, а нидерландцы его реализуют

Лига Европы
Обновлено
(2 голосов)

Дубль оформляет капитан "Фейеноорда"

Фейеноорд – Шахтер. 3:0. Привозят себе пенальти дончане, а нидерландцы его реализуют

Фото: https://twitter.com/Feyenoord

Новина українською

"Фейеноорд" сделал счет разгромным в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы. Третий гол своей команды вновь забил Оркун Кекчу.

Ефим Конопля сыграл рукой в своей штрафной площади. Главный арбитр Мансано поставил 11-метровый.

Капитан команды Оркун Кекчу уверенно реализовал пенальти. Анатолий Трубин не выручил.

38' Оркун Кекчу – 3:0.

Счет по итогам двух матчей – 5:2. Серьезные проблемы у дончан.

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В статье: Лига Европы Шахтер (Донецк) Фейеноорд (Роттердам)
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Комментарии (20)
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kukarekin (Одесса)
16.03.2023 в 21:09
Бондаря в аматоры, умеет только жену уводить у Попова
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0
0
Не дармоед (Запорожье)
16.03.2023 в 21:00
Мы едем за победой,кричали все заголовки. И только Фейеноорд знал,что победа будет за ними.
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+2
0
MaximSK (Киев)
16.03.2023 в 20:51
Фейенорд просто намного выше классом чем Шахтер и другие украинские клубы, в 2017 году Шахтер был сильнее, но к сожалению времена меняются. Без хороших легионеров нереально добиться успехов в Еврокубках
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+2
-1
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
16.03.2023 в 20:55
" ... і другіє украінскіє клуби" - це ваша вільна фантазія, а шахтар, так, цей матч є наочним свідченням ницості шахтаря.
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0
-2
MaximSK (Киев)
16.03.2023 в 21:01
другие украинские команды слабее Шахтера сейчас, Днепр, Динамо и Заря тоже бы проиграли Фейенорду, может меньше голов бы пропустили.
0
-1
George_D (Харьков)
16.03.2023 в 21:02
Ницості тільки Шахтаря? Ну-ну. Дніпро1 звісно на голову вищий за класом.
0
-1
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
16.03.2023 в 21:09
George_D, Ницість це не просто слабкість, це підлість, токсичність, облудність - ракли, якщо говорити по харківському.
0
0
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
16.03.2023 в 20:41
Мильна бульбашка луснула! Секта свідків "Величі Шахтаря" в шоці, нічого не розуміючи. А що тут розуміти? Суддів на обслуговуванні "величності" шахтаря нема, тотального цькування у всіх засобах медіа суперника теж нема, "клас" команди Ахметова - облудна бульбашка.
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0
-3
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scorpius (Ck)
16.03.2023 в 20:45
Якої ще величі, ми ж не Динамо - то це вони великі. Рівень команди і без тебе відомий. Доречі, чи це не ти обхезався, прогнозуючи виліт від Ренна?
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0
0
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
16.03.2023 в 20:51
Я з вами свиней не пас, тому на ти розмовляти з вами не маю підстав. Жодних прогнозів щодо Ренна я не давав, брехуне.
0
-1
avatar
scorpius (Ck)
16.03.2023 в 20:58
Бачу екперта по свинопаству
0
-1
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
16.03.2023 в 21:02
Добре, що ви у дзеркало подивились. Але зрозуміти, що віддзеркалення там - це ви, вам не до снаги.
0
0
avatar
scorpius (Ck)
16.03.2023 в 21:16
Про дзеркало - це тупо й прогнозовано, якщо не второпав - то я тебе мав на увазі, дурнику)
0
0
Vovanatb(Lemberg-NY) (Нью-Йорк)
16.03.2023 в 20:55
Да причем тут это, у нас война на дворе, легионеры не едут, Не до футбола… Играют как играют.
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0
-1
kukarekin (Одесса)
16.03.2023 в 20:40
Слабые в обыгрыше, поэтому тактика в короткий пас выбрана неверно
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0
-1
kukarekin (Одесса)
16.03.2023 в 20:39
Вот и финиш везенью. Все наши команды не умеют играть против жесточайшего прессинга. Витя Леоненко был прав.
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+1
-1
fokstrot2009 (Харьков)
16.03.2023 в 20:37
Після 7:0 з Металістом іншого не очікував.
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0
0
miruk 81 (львів)
16.03.2023 в 20:34
Помилка тренера. Неправильно виставивши склад. Потрібно ракицького з довгим пасом замість бондаря зі всіма пасами на воротаря. Криськів дві обрізки, ще недоріс до такого рівня. Шахтар слабший за феєнорд біля гри з коротким пасом. Тому ставку потрібно було робити на довгий пас
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+3
-1
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scorpius (Ck)
16.03.2023 в 20:38
Маєте рацію, дрібний пас це провал
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0
-1
Artemanat (Кривой Рог)
16.03.2023 в 20:33
Ой,не пішло
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0
-1

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