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Фейеноорд – Шахтер. 3:0. Привозят себе пенальти дончане, а нидерландцы его реализуют
Дубль оформляет капитан "Фейеноорда"
Фото: https://twitter.com/Feyenoord
"Фейеноорд" сделал счет разгромным в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы. Третий гол своей команды вновь забил Оркун Кекчу.
Ефим Конопля сыграл рукой в своей штрафной площади. Главный арбитр Мансано поставил 11-метровый.
Капитан команды Оркун Кекчу уверенно реализовал пенальти. Анатолий Трубин не выручил.
38' Оркун Кекчу – 3:0.
Счет по итогам двух матчей – 5:2. Серьезные проблемы у дончан.
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