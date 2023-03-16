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Фейеноорд – Шахтер. 6:0. Без шансов для камбэка. ВИДЕО трех голов в ворота горняков
Это Разгром с большой буквы
Фото: https://twitter.com/Feyenoord
"Фейеноорд" забил четвертый, пятый и шестой мячи в ответном матче 1/8 Лиги Европы с "Шахтером". Дважды отличился нападающий Уссама Идрисси и один раз Алиреза Джаханбахш.
В случае с первым голом Матс Виффер отпасовал на Уссама Идрисси, котороый пробил с пределов штрафной площади. Точно в правый нижний угол.
49' Уссама Идрисси – 4:0.
Во втором случае нападающий мощно пробил, после чего мяч от правой штанги пересек линию ворот. Трубин снова не мог спасти.
60' Уссама Идрисси – 5:0.
Ну и шестой...
65' Алиреза Джаханбахш – 6:0.
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