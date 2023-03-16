Фейеноорд – Шахтер. 6:0. Без шансов для камбэка. ВИДЕО трех голов в ворота горняков

"Фейеноорд" забил четвертый, пятый и шестой мячи в ответном матче 1/8 Лиги Европы с "Шахтером". Дважды отличился нападающий Уссама Идрисси и один раз Алиреза Джаханбахш.

В случае с первым голом Матс Виффер отпасовал на Уссама Идрисси, котороый пробил с пределов штрафной площади. Точно в правый нижний угол.

49' Уссама Идрисси – 4:0.

Во втором случае нападающий мощно пробил, после чего мяч от правой штанги пересек линию ворот. Трубин снова не мог спасти.

60' Уссама Идрисси – 5:0.

Ну и шестой...

65' Алиреза Джаханбахш – 6:0.