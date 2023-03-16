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Фейеноорд – Шахтер. 6:0. Без шансов для камбэка. ВИДЕО трех голов в ворота горняков

Лига Европы
Обновлено
(1 голосов)

Это Разгром с большой буквы

Фейеноорд – Шахтер. 6:0. Без шансов для камбэка. ВИДЕО трех голов в ворота горняков

Фото: https://twitter.com/Feyenoord

Новина українською

"Фейеноорд" забил четвертый, пятый и шестой мячи в ответном матче 1/8 Лиги Европы с "Шахтером". Дважды отличился нападающий Уссама Идрисси и один раз Алиреза Джаханбахш.

В случае с первым голом Матс Виффер отпасовал на Уссама Идрисси, котороый пробил с пределов штрафной площади. Точно в правый нижний угол.

49' Уссама Идрисси – 4:0.

Во втором случае нападающий мощно пробил, после чего мяч от правой штанги пересек линию ворот. Трубин снова не мог спасти.

60' Уссама Идрисси – 5:0.

Ну и шестой...

65' Алиреза Джаханбахш – 6:0.

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В статье: Лига Европы Шахтер (Донецк) Фейеноорд (Роттердам)
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Комментарии (10)
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С.Карпович. (Ланівці)
16.03.2023 в 21:33
Як казав Кварцяний "Програти можна по різному".Поняття совісті і честі цим людям невідоме.
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alex 66 (Кременчук)
16.03.2023 в 21:31
Оті лямів 5 що Толя Трубін собі в карму накидав сьогодні згоріли вщент та ще й подвоїлись...жах
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0
0
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walcom (Киев)
16.03.2023 в 21:25
по моему тренер подозвал кэпа и сказал хватит издеваться после семи
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0
0
Smersh (Днепродзержинск)
16.03.2023 в 21:15
Пресс-служба поставит лайк Лейпцигу в матче МанСити -Лейпциг?)
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0
0
svital (Poltava)
16.03.2023 в 21:14
Ой біда, біда, а до закінчення ще так багато часу.
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0
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MaximSK (Киев)
16.03.2023 в 21:14
Йовичевич уходи после этого позора, этим поражением смыл все хорошее что было до этого
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Artemanat (Кривой Рог)
16.03.2023 в 21:14
Дуже раділи що випав Фейє,ось вам ваша радість
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0
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Artemanat (Кривой Рог)
16.03.2023 в 21:12
Так треба вміти
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0
0
George_D (Харьков)
16.03.2023 в 21:22
От вони й вміють!
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0
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Olegyurchak (Хмельницький )
16.03.2023 в 21:12
Це ганьба.
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