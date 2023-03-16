Фейеноорд – Шахтер. 7:0. Очередной удар с пределов штрафной залетает в ворота

"Фейеноорд" развлекается и забивает семь в ворота "Шахтера" в ответном поединке 1/8 финала Лиги Европы. Отличился Данило.

Буквально два гола подряд нидерландцы забивают с пределов штрафной площади. Игроки "Шахтера" в очередной раз дали пробить хозяевам и в очередной раз мяч пересек линию ворот точно под штангой. Трубину было тяжело дотянуться.

67' Данило – 7:0.

Общий счет противостояния становится 8:1.