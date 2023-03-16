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Фейеноорд – Шахтер. 7:0. Очередной удар с пределов штрафной залетает в ворота
Разрешают бить дальние удары игроки "Шахтера"
Фото: twitter.com/Feyenoord
"Фейеноорд" развлекается и забивает семь в ворота "Шахтера" в ответном поединке 1/8 финала Лиги Европы. Отличился Данило.
Буквально два гола подряд нидерландцы забивают с пределов штрафной площади. Игроки "Шахтера" в очередной раз дали пробить хозяевам и в очередной раз мяч пересек линию ворот точно под штангой. Трубину было тяжело дотянуться.
67' Данило – 7:0.
Общий счет противостояния становится 8:1.
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Комментарии (4)
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vlotko (Броди)
16.03.2023 в 21:42
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MaximSK (Киев)
16.03.2023 в 21:25
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vlotko (Броди)
16.03.2023 в 21:32
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MaximSK (Киев)
16.03.2023 в 21:32
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