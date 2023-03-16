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Фейеноорд – Шахтер. 7:0. Очередной удар с пределов штрафной залетает в ворота

Лига Европы
Обновлено
(1 голосов)

Разрешают бить дальние удары игроки "Шахтера"

Фейеноорд – Шахтер. 7:0. Очередной удар с пределов штрафной залетает в ворота

Фото: twitter.com/Feyenoord

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"Фейеноорд" развлекается и забивает семь в ворота "Шахтера" в ответном поединке 1/8 финала Лиги Европы. Отличился Данило.

Буквально два гола подряд нидерландцы забивают с пределов штрафной площади. Игроки "Шахтера" в очередной раз дали пробить хозяевам и в очередной раз мяч пересек линию ворот точно под штангой. Трубину было тяжело дотянуться.

67' Данило – 7:0.

Общий счет противостояния становится 8:1.

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В статье: Лига Европы Шахтер (Донецк) Фейеноорд (Роттердам)
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Комментарии (4)
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vlotko (Броди)
16.03.2023 в 21:42
У всьму винуватий Вернидуб, він не захотів переносити матч у Львів, а так Шд 14 год. добирався і вся "задниця в милі" і команда підсіла.
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MaximSK (Киев)
16.03.2023 в 21:25
Трубину после такого позорного матча стоит завершить карьеру футболиста, пропускать 7 голов в одном матче это позор всей карьеры, Бондарю и Конопле тоже стоит закончить с футболом. Йовичевичу стоит либо застрелиться либо подать в отставку.
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0
-1
vlotko (Броди)
16.03.2023 в 21:32
Лейпціг теж пропустив сім і нічого живе. Ну не можна наших футболістів хвалити. Вже до 25млн. підняли ціну за Трубіна, після сьогоднішньої гри знову все стане на місце.
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MaximSK (Киев)
16.03.2023 в 21:32
Он проиграл МС, а мы Фейенорду, разные соперники. Шахтеру не стоит возвращаться в Украину
0
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