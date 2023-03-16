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Фейеноорд - Шахтер 7:1. Бесславный конец

Лига Европы
Обновлено
(2 голосов)

"Горняки" завершают еврокубковый путь

Фейеноорд - Шахтер 7:1. Бесславный конец

Фото: ФК Шахтар

Георгий Грошев Автор UA-Футбол
Новина українською

Если сильно захотеть, в сегодняшнем матче можно было узреть противостояние украинского и нидерландского первенств. Наверняка многие, читающие сей обзор, в курсе, что на прошедших выходных "Шахтер" сполна воспользовался осечкой "Днепра-1", возглавив таблицу УПЛ. Яркие 3:0 в выездной игре против "Кривбасса", о которой, в свете нежелания соперника переносить матч, говорилось даже больше положенного, давали надежду на матч против "Фейеноорда". Против лидера чемпионата Голландии. Еще и играющего дома. Не нужно быть гением или внеземным разумом, дабы понять, что "горняки" не были фаворитом сегодняшней дуэли. Благо команде Игоря Йовичевича к этому не привыкать.

Игроки нидерландской команды много говорили перед матчем, намекая, что результат недельной давности (1:1) - несправедлив. Они, по их же мнению, заслуживали куда большего. Вторила им и тамошняя пресса, ожидавшая уверенной победы "гордости юга". Футбол редко терпит высокомерие, а потому часто в спорте номер подобные "победы до стартового свистка" наказываются. Вот только способен ли был на это нынешний "Шахтер" и их главный тренер Игор Йовичевич? Команда, будем честны, и так прыгнула выше головы, а потому рассчитывать на очередной подвиг сегодня было непросто. Тем более, что хорватский коуч отказался от любой ротации, продолжая использовать сугубо основу в плотном мартовском графике.

Начало матча явно осталось за футболистами "Фейеноорда". Игроки хозяев с первых секунд принялись высоко прессинговать, намекая что гостям они не очень рады. "Шахтер" пытался играть в короткий пас, однако особого продвижения не было, да и потерь в опасных зонах хватало. После двух из них и пришли первые два гола роттердамцев. Вначале Дмитрий Крыськив в районе центра поля хотел протащить сферу на дриблинге, однако потерял мяч, после чего игроки "Фейе" буквально двумя передачами дошли до чужой штрафной. Далее Джаханбахш отдал на Хименеса, а тот мощно пробил в ближний - 1:0. Спустя ровно 15 минут история во многом повторилась. Крыськив во второй раз своей потерей начал атаку соперника, Шиманский скинул на ближнего Кекчю, а капитан хозяев решился на удар издали - без шансов для Трубина.

После этого "Шахтер" проснулся, решив поиграть чуть агрессивнее впереди. И сразу неплохо начало получаться. Сходу вспоминается опасный удар Судакова в перекладину (Георгий, к слову, светлое пятно в команде, достойный первый тайм), а также несколько перспективных прострелов от Конопли, нейтрализованные обороной команды Слота. Вскоре прыть "Шахтера" поутихла, а "Фейеноорд" снова прибавил. И забил. Прострел с левого крыла отчаянно пытался заблокировать Конопля, вследствие чего сыграл руками в своей же штрафной. Кекчю без проблем реализовал пенальти, оформив дубль. 3:0 до перерыва, грустно намекавшие на конец пути украинского самурая в нынешнем еврокубковом сезоне.

Увы, но события первого тайма на фоне второго могут показаться раем. И если судить по счету, и если судить по качеству игры. Йовичевич сходу после перерыва убрал с поля Крыськива, выпустив Джурасека, однако хорват хорвата не выручил. Более того, он его подвел. Именно Невен вскоре после появления потерял мяч на своей половине, после чего игроки хозяев соорудили четвертый - забил Идрисси. Далее "Шахтер" окончательно скис, замены Йовичевича не сильно спасали, а "Фейеноорд" пошел на запах крови. Идрисси вскоре сделал дубль, Джаханбахш к голевой оформил взятие ворот, а после еще и забил вышедший на замену Данило. Семь голов к 67-й минуте, вследствие слова Йовичевича перед игрой о том, что команда будет сражаться, звучали как насмешка. Сражаться было некому, все спрятались и ждали скорого финального свистка.

Есть стойкое ощущение, что от исторического "подвига" (0:7 против "Баварии" холодной зимой 2015-го) "Шахтер" спас лишь сам "Фейеноорд". На выходных команду Слота ожидает дико принципиальный матч против "Аякса" (главное дерби страны), а потому коуч быстренько начал снимать лидеров. Игра остановилась, время замедлилось, а "горняки" под шумок еще и успели забить гол престижа. Матвиенко вырезал длинную передачу и свеженький Келси размочил количество забитых голов со стороны гостей. Правда от этого не сильно легче. 7:1 в пользу игроков "Фейеноорда", высокомерные заявления которых подтвердились яркой игрой на поле. А "Шахтер", измученный долгим путешествием в Кривой Рог (по крайней, на это могут сослаться, как на одну из причин), терпит унизительное поражение и завершает свой еврокубковый путь. Завершает не очень красиво.

ЛЕ, 1/8 финала. Ответная игра
Первый матч - 1:1
16 марта, Роттердам, стадион "Де Кейп"
Фейеноорд - Шахтер 7:1
Голы: Сантьяго Хименес 9, Оркун Кекчю 24, Оркун Кекчю 38 (пен.), Уссама Идрисси 49, Уссама Идрисси 60, Алиреза Джаханбахш 64, Данило Перейра да Силва 67 - Кевин Келси 87
Фейеноорд: Тимон Велленройтер, Оркун Кекчю (Мохамед Таабуни 67), Алиреза Джаханбахш, Маркос Лопес (Якоб Расмуссен 57), Себастьян Шиманьский (Эсекиэль Бульяуде 57), Гернот Траунер, Лютсхарел Гертрейда, Матс Виффер, Уссама Идрисси (Игор Пайшан 62), Сантьяго Хименес (Данило Перейра да Силва 57), Давид Ганцко
Шахтер: Анатолий Трубин, Лассина Траоре (Даниил Сикан 54), Валерий Бондарь, Тарас Степаненко (Егор Назарина 54), Александр Зубков, Богдан Михайличенко, Дмитрий Крыськив (Невен Джурасек 46), Артём Бондаренко (Кевин Келси 54), Николай Матвиенко, Георгий Судаков, Ефим Конопля
Предупреждения: Артём Бондаренко 20, Георгий Судаков 81

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В статье: Шахтер (Донецк) Фейеноорд (Роттердам)
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Комментарии (58)
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Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
16.03.2023 в 22:12
Для секти "Свідків Величі Шахтаря" - підказка: договорняк, однозначно! ))))
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-1
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Барселиниуc (землянин)
16.03.2023 в 22:08
А хто всрався? Гагарін.
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0
0
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scorpius (Ck)
16.03.2023 в 22:09
А це хто?
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0
0
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Барселиниуc (землянин)
16.03.2023 в 22:10
Це той, кого Йова на х..й послав.
0
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scorpius (Ck)
16.03.2023 в 22:11
А точно. Ось хто винен!)
0
0
alex.belogubko (одесса)
16.03.2023 в 22:06
ШД попробуйте как быть в шкуре М-1925 они опозорились в Украине а вы на весь мир --это вам за длинный язык ЙОВИЧЕВИЧА мы едим за ПОБЕДОЙ--это будет их лучший матч так сказал Михайличенко а игры в дворовом УПЛ засуньте их найдёте куда --ВЫ ПОЗОРИТЕ УКРАИНУ -СТЫД -СРАМ ----ЙОВИЧЕВИЧ после такого позора НОРМАЛЬНЫЕ тренера подают в отставку
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0
-3
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scorpius (Ck)
16.03.2023 в 22:09
Подай резюме, может тебя Палкин возьмет и всё наладится
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0
0
download1 (huyersk)
16.03.2023 в 22:11
Як зараз живуть в Нідерландах і яке зараз життя в Україні. У чому ганьба? Команда дійшла далі, ніж всі очікували. Навіть люди на трибунах це розуміли і аплодували Шахтарю, але не ти, як ніби з луни впав
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0
0
Igor Frankivsk (Івано-Франківськ)
16.03.2023 в 22:03
Ну зате тепер можна все спихнути на Вернидуба... Зручно...
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0
-1
avatar
фанат71 (калуш)
16.03.2023 в 22:02
Я щось не розумію? Це Феєнорд такий сильний?? Чи то Шахта така слабка? Таке враження, що вони б Реал порвали!
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0
0
Kaiso Vegas
16.03.2023 в 22:07
Сила тут нідочого: наші команди хронічно не вміють грати проти дисциплінованих команд. Чи Ви знаєте якісь винятки?
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0
0
download1 (huyersk)
16.03.2023 в 22:07
Феєнорд зіграв сильно, Шахта слабко. Ось і рахунок. Як на мене Феєнорд дуже налаштувся на матч, інакше такого рахунку би не було. А Шахтар десь розумів, що вже до 1\8 доповзли, всьо, стеля. Думаю десь такі настрої були.
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+1
0
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
16.03.2023 в 22:02
Матч сподобався, молодь Феєнорда феєрично і легко розбила токсичну мильну бульбашку шахтаря. Добро перемагає зло.
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0
-6
Kaiso Vegas
16.03.2023 в 22:01
А що зі Шведом? Невже він зіграв би гірше Криськіва чи Джурасека, які навіть на фоні загальної провальної гри "виділялися"
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0
0
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scorpius (Ck)
16.03.2023 в 22:03
Мабуть Йова вирішив, що нема сенсу вже випускати, або ж десь з Кривбасом невдало було, він там за ногу тримався після голу.
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0
0
Kaiso Vegas
16.03.2023 в 22:03
Вибачаюсь, Швед грає на протилежному фланзі - моя помилка
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0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
16.03.2023 в 22:00
не смотрел, но осуждаю!
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+1
0
Romerik (YNWA)
16.03.2023 в 21:59
Тут каток, просто без шансів, навіть трохи з аномальною кількістю забитих. Десь вернулося те, що не залітало в цьому сезоні в Європі. Але в загальному план на сезон з таким складом перевиконаний навіть, бо більшість чекали вильоту і з ЛЧ і від Рена. В топ 15 збереглися - це добре. На сьогодні це наш потолок ліги (може ще 1/4 ліги Європи). Не бачу сенсу посипати голову піском і жити довоєнним часом, в якому у нас були в командах непогані легіонери. Про щось більше будемо говорити після війни, а зараз в цілому сезон для наших непоганий, при такій дно лізі
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+3
-1
Vovanatb(Lemberg-NY) (Нью-Йорк)
16.03.2023 в 21:59
Разорваны, Но Выступили как смогли, вышли из группы и на том спасибо, да мы потеряли прямую путевку в ЛЧ, но это сейчас и не важно…
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+3
-1
avatar
Барселиниуc (землянин)
16.03.2023 в 21:55
Ж О П А. Это единственное слово я написал сразу же после жеребьёвки. Ну и? Где те клоуны, которые тогда писали, шо Фейеноорд это ещё нормально, могло быть и хуже? Куда хужее то, ёпт? 8-2...
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+2
-2
vlotko (Броди)
16.03.2023 в 21:59
Очко взяли? З іншими і того не було б.
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0
-1
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scorpius (Ck)
16.03.2023 в 21:59
Я был один из тех, кто писал что могло быть хуже. Попади мы на испанцев или Арсенал, то с вероятностью в 99,9 у нас было бы 2 поражения, с феями на фарте скатали ничейку, это плюс в табличку. Как-то так.
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0
0
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Барселиниуc (землянин)
16.03.2023 в 22:02
Если бы не ж0па, кого надо ж0па и просто фантастическое везенье, то попали бы и в первом матче, эдак со счётом 0-3.. 0-4... Согласись.
0
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scorpius (Ck)
16.03.2023 в 22:07
ж0па или нет, но с Арсом или Реалами и она бы не помогла. Фарт вещь условная.
0
0
kalan-86 (Анкара)
16.03.2023 в 21:54
Оце так повболівали. Я вимкнув після першого тайму, навіть боявся рахунок перевіряти, і правильно робив. Просто весь сезон побудований на великому везінні і добрій грі Трубіна. Але коли все воно закінчується-то повний провал, що з Лейпцигом що ось у цьому матчі. Але все одно, дякую Шахтарю за старання і за очки в таблицю коофіцієнтів. Це було набагато краще, ніж будь хто очікував на початку цього сезону.
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+6
-1
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scorpius (Ck)
16.03.2023 в 21:53
Наш євросезон сьогодні закінчився, посумували та й годі. Так, відгребли сьогодні по повній, провалилися всі разом з тренером. Але сам факт присутності команди в 1/8 ЛЄ це вже не аби яке досягнення - минулого літа про такий результат я і подумати не міг. Купа помилок, море роботи попереду, але є впевненість, що Шахтар додаватиме.
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+6
-1
download1 (huyersk)
16.03.2023 в 22:02
Принаймні після цього матчу можно зрозуміти, що у Шахтаря з'явився форвард. А так, вважай, цілий сезон без форварда відіграли.. P.S. Продайте Сікана к Бєсєдіну на Кіпр, посильте команду за зразком Динамо!
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0
-1
Не дармоед (Запорожье)
16.03.2023 в 21:53
Так хотели пабедить,что перегорели, наверно.
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0
-1
vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
16.03.2023 в 21:53
"Судаков: Я завжди відчував, що я хороший футболіст, але в мене не було впевненості у собі" Правда класний !? Ну і вся гоп компанія , яка грає по настрою ?
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+1
0
avatar
djeff2015 (Запоріжжя)
16.03.2023 в 21:52
там нижче у Новинах Судаков каже, що він "завжди відчував, що я хороший футболіст".... побачили."п...дабол"
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+1
0
Olegyurchak (Хмельницький )
16.03.2023 в 21:51
Олені.
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0
0
Lion Killer (Львів)
16.03.2023 в 21:51
Бондарю варто подарувати пам'ятну відзнаку за цей матч. Хлопець зробив чи не найбільше зі всіх на полі для перемоги голандців
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+2
-1
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
16.03.2023 в 21:49
Без комментариев
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0
-1
Петро Прутень (Львів)
16.03.2023 в 21:48
Ну, програли один раз 0:7, буває)))Недавно так над Man U знущався Liverpool....все одно, в такі нелегкі часи Велика подяка Шахтарю і Йовічевічу за сезон в Європі! ..були хороші матчі, гідно проти Реала грали, Мудрика спихнули в Chelshit за 100 мегамільйонів. Очки в коефіцієнти принесли. Не те що інші псевдо представники з УПЛ, особливо деградуюче Динамо...
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+9
-1
download1 (huyersk)
16.03.2023 в 21:56
7:1
Ответить
0
0
C_Ballack (Днепр)
16.03.2023 в 21:48
Маємо те що маємо.
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+1
0
vlotko (Броди)
16.03.2023 в 21:46
Нагорняк: "Будемо філософами: 7:0 краще ніж сім раз по 1:0".
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+2
-1
Poligraf P ( Івано-Франківськ)
16.03.2023 в 21:45
Це сьогоднішній рівень нашого футболу і наших футболістів кожного окремо. На жаль. Таке мало бути ще з Ренном, якби не фортуна.
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+1
0
Архат (Киев)
16.03.2023 в 21:44
Всрався родной Шахтер
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+5
0
avatar
scorpius (Ck)
16.03.2023 в 21:45
Ну тут вже не можу заперечувати
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+1
0
Скачков Леонід (Рівне)
16.03.2023 в 21:43
Кого там Ротань в збірну понабирав?Судакова,Коноплю,бондаренка....З Шахтаря я взяв би тільки Степаненко і Ракицького,з Динамо-Бущана і Шапаренко.Все! Все інше-це безхарактерне і бездарне лайно!!!
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+4
0
Зритель (Харьков)
16.03.2023 в 21:43
Українському футболу чітко вказали на його нинішнє місце.
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+3
0
nick58 (Запорожье)
16.03.2023 в 21:41
Это все "Кривбасс" виноват А по факту - в прошлом матче с голландцами "экспериментальная" защита сыграла в 7 раз лучше.
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+4
0
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walcom (Киев)
16.03.2023 в 21:42
да еще и рак очком забил
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+3
0
vlotko (Броди)
16.03.2023 в 21:55
У всьому винуватий автобус, який на пії'здній доріжці до стадіоні здавав назад.
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0
0
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фанат71 (калуш)
16.03.2023 в 22:08
От і за очко рака відомстили
0
0
download1 (huyersk)
16.03.2023 в 21:41
Дякую команді за неймовірний сезон! Подарували яскраві емоції та багато разів дивували класною грою всупереч усьому! Програли класній команді, а рахунок - то просто цифри. Келсі умнічка, забити гол престижу дуже здорово! А нідерландські вболівальники заслуговують окремої уваги - оплиски після нашого голу, та і взагалі стримана поведінка вболівальників - це вогонь. Та те, як поводилися себе гравці феєнорду після матчу - просто мрія всього цивілізованого людства! Браво! Буду вболівати далі за Феєнорд.
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+8
-1
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alex 66 (Кременчук)
16.03.2023 в 21:43
Палкін у вью казав що вони мають дружні стосунки, ну що такііі аж на 7 голів то вже занадто
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+1
0
Kaiso Vegas
16.03.2023 в 21:56
Щодо вболівальників Феєнорду - повністю згоден, повна протилежність "вболівальникам" Фенера, Црвєни та Наполі (про тих що з недокраїни на маленьку літеру "р" взагалі мовчу)
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0
0
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scorpius (Ck)
16.03.2023 в 21:40
Обосрались с феерверком. За фарт двух предыдущих игр воздалось сполна. Кто будет писать, что это карма за длинный язык перед игрой - полностью поддерживаю.
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+4
0
Footballers (Умань)
16.03.2023 в 21:40
Виключив зразу після першого голу коли одним фінтом прибрав трьох баранів і спокійно забив гол.Зразу стало все ясно.
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+3
0
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Американец 2000
16.03.2023 в 21:56
Я ещё и до второго гола дотерпел,потом выключил ((( Странная какая то игра - катают мячик в штрафной своей (((Ссыкливая тактика (((
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0
0
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С.Карпович. (Ланівці)
16.03.2023 в 21:39
Конопля лев матчу.
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+1
-1
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walcom (Киев)
16.03.2023 в 21:41
та трубин недалеко от него
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+2
-1
MaximSK (Киев)
16.03.2023 в 21:39
После этого матча многим игрокам стоит завершить карьеру футболиста, это нереальный позор, пропустить в Еврокубках 7 голов, Трубин, Конопля, Бондарь и Бондаренко пора вешать бутсы на гвоздь, Траоре, пусть уходит в другой клуб, без желания и мотивации играет. Ну и Йовичевичу после такого позора стоит просто застрелится либо молча уйти в отставку, это клеймо на всю карьеру и он еще так спокоен, зачем было выходить в 1/8 ЛЕ, чтобы так позорили Украину..
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+1
-2
download1 (huyersk)
16.03.2023 в 21:46
Ну Ман Юнайтед так само тоді розформувати. А збірну Бразилії треба було ростріляти після фіналу ЧС-2014. Маячня, дитячий белькіт.
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+2
0
Mexxxxx (Просяная)
16.03.2023 в 21:36
Разгром можно было предсказать еще после первой игры когда они включили скорость в конце игры и сравняли счет. Было понятно, что они разорвут нашу оборону, правда ну не так уж жестоко как сегодня. Против скорости у нас нет что противоставить, еще оказалось, что защита отсутствует как понятие. Трубин показалось мог некоторые голы выручить, но ложили они действительно четко по лузам. Просто в глаза бросалось только мяч у них сразу десять полевых игроков взрываются, движение, пас, все открываются, одним словом командная скорость. Только у нас, неспешные пасы, все не бегают по полю, а делают пробежки. Ну ладно мы по технике уступаем, но бегать молодежь может же, ну хотя минут пятнадцать включить движение. Это ж спасибо, что их тренер попросил капитана, ну так хочется думать по видеоэпизодам, прекратить эту казнь и они последние двадцать минут просто остановились катали мяч и дали забить гол престижа.
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+3
0
download1 (huyersk)
16.03.2023 в 21:53
Це просто різниця у класі гравців. Не встигаєш, довго працюєш з м'ячем, великий брак при передачах - на такому рівні цього не пробачають.. І саме в таких матчах проявляється справжній рівень футболістів. Після такої гри починаєшь розуміти, яку звитягу зробили ці футболісти, дійшовши до такої високої стадії з їхніми технічними характеристиками..
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0
-1

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