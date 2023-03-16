Фейеноорд - Шахтер 7:1. Бесславный конец

Если сильно захотеть, в сегодняшнем матче можно было узреть противостояние украинского и нидерландского первенств. Наверняка многие, читающие сей обзор, в курсе, что на прошедших выходных "Шахтер" сполна воспользовался осечкой "Днепра-1", возглавив таблицу УПЛ. Яркие 3:0 в выездной игре против "Кривбасса", о которой, в свете нежелания соперника переносить матч, говорилось даже больше положенного, давали надежду на матч против "Фейеноорда". Против лидера чемпионата Голландии. Еще и играющего дома. Не нужно быть гением или внеземным разумом, дабы понять, что "горняки" не были фаворитом сегодняшней дуэли. Благо команде Игоря Йовичевича к этому не привыкать.

Игроки нидерландской команды много говорили перед матчем, намекая, что результат недельной давности (1:1) - несправедлив. Они, по их же мнению, заслуживали куда большего. Вторила им и тамошняя пресса, ожидавшая уверенной победы "гордости юга". Футбол редко терпит высокомерие, а потому часто в спорте номер подобные "победы до стартового свистка" наказываются. Вот только способен ли был на это нынешний "Шахтер" и их главный тренер Игор Йовичевич? Команда, будем честны, и так прыгнула выше головы, а потому рассчитывать на очередной подвиг сегодня было непросто. Тем более, что хорватский коуч отказался от любой ротации, продолжая использовать сугубо основу в плотном мартовском графике.

Начало матча явно осталось за футболистами "Фейеноорда". Игроки хозяев с первых секунд принялись высоко прессинговать, намекая что гостям они не очень рады. "Шахтер" пытался играть в короткий пас, однако особого продвижения не было, да и потерь в опасных зонах хватало. После двух из них и пришли первые два гола роттердамцев. Вначале Дмитрий Крыськив в районе центра поля хотел протащить сферу на дриблинге, однако потерял мяч, после чего игроки "Фейе" буквально двумя передачами дошли до чужой штрафной. Далее Джаханбахш отдал на Хименеса, а тот мощно пробил в ближний - 1:0. Спустя ровно 15 минут история во многом повторилась. Крыськив во второй раз своей потерей начал атаку соперника, Шиманский скинул на ближнего Кекчю, а капитан хозяев решился на удар издали - без шансов для Трубина.

После этого "Шахтер" проснулся, решив поиграть чуть агрессивнее впереди. И сразу неплохо начало получаться. Сходу вспоминается опасный удар Судакова в перекладину (Георгий, к слову, светлое пятно в команде, достойный первый тайм), а также несколько перспективных прострелов от Конопли, нейтрализованные обороной команды Слота. Вскоре прыть "Шахтера" поутихла, а "Фейеноорд" снова прибавил. И забил. Прострел с левого крыла отчаянно пытался заблокировать Конопля, вследствие чего сыграл руками в своей же штрафной. Кекчю без проблем реализовал пенальти, оформив дубль. 3:0 до перерыва, грустно намекавшие на конец пути украинского самурая в нынешнем еврокубковом сезоне.

Увы, но события первого тайма на фоне второго могут показаться раем. И если судить по счету, и если судить по качеству игры. Йовичевич сходу после перерыва убрал с поля Крыськива, выпустив Джурасека, однако хорват хорвата не выручил. Более того, он его подвел. Именно Невен вскоре после появления потерял мяч на своей половине, после чего игроки хозяев соорудили четвертый - забил Идрисси. Далее "Шахтер" окончательно скис, замены Йовичевича не сильно спасали, а "Фейеноорд" пошел на запах крови. Идрисси вскоре сделал дубль, Джаханбахш к голевой оформил взятие ворот, а после еще и забил вышедший на замену Данило. Семь голов к 67-й минуте, вследствие слова Йовичевича перед игрой о том, что команда будет сражаться, звучали как насмешка. Сражаться было некому, все спрятались и ждали скорого финального свистка.

Есть стойкое ощущение, что от исторического "подвига" (0:7 против "Баварии" холодной зимой 2015-го) "Шахтер" спас лишь сам "Фейеноорд". На выходных команду Слота ожидает дико принципиальный матч против "Аякса" (главное дерби страны), а потому коуч быстренько начал снимать лидеров. Игра остановилась, время замедлилось, а "горняки" под шумок еще и успели забить гол престижа. Матвиенко вырезал длинную передачу и свеженький Келси размочил количество забитых голов со стороны гостей. Правда от этого не сильно легче. 7:1 в пользу игроков "Фейеноорда", высокомерные заявления которых подтвердились яркой игрой на поле. А "Шахтер", измученный долгим путешествием в Кривой Рог (по крайней, на это могут сослаться, как на одну из причин), терпит унизительное поражение и завершает свой еврокубковый путь. Завершает не очень красиво.

ЛЕ, 1/8 финала. Ответная игра

Первый матч - 1:1

16 марта, Роттердам, стадион "Де Кейп"

Фейеноорд - Шахтер 7:1

Голы: Сантьяго Хименес 9, Оркун Кекчю 24, Оркун Кекчю 38 (пен.), Уссама Идрисси 49, Уссама Идрисси 60, Алиреза Джаханбахш 64, Данило Перейра да Силва 67 - Кевин Келси 87

Фейеноорд: Тимон Велленройтер, Оркун Кекчю (Мохамед Таабуни 67), Алиреза Джаханбахш, Маркос Лопес (Якоб Расмуссен 57), Себастьян Шиманьский (Эсекиэль Бульяуде 57), Гернот Траунер, Лютсхарел Гертрейда, Матс Виффер, Уссама Идрисси (Игор Пайшан 62), Сантьяго Хименес (Данило Перейра да Силва 57), Давид Ганцко

Шахтер: Анатолий Трубин, Лассина Траоре (Даниил Сикан 54), Валерий Бондарь, Тарас Степаненко (Егор Назарина 54), Александр Зубков, Богдан Михайличенко, Дмитрий Крыськив (Невен Джурасек 46), Артём Бондаренко (Кевин Келси 54), Николай Матвиенко, Георгий Судаков, Ефим Конопля

Предупреждения: Артём Бондаренко 20, Георгий Судаков 81