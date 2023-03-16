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Фрайбург – Ювентус 0:2. Старая синьора уверенно проходив в четвертьфинал

Лига Европы
(1 голосов)

Долгожданные голы Влаховича и Кьезы

Фрайбург – Ювентус 0:2. Старая синьора уверенно проходив в четвертьфинал

Фото: JuventusFC, Twitter

Володимир Зуєв Автор UA-Футбол
Новина українською

Лига Европы, 1/8 финала. 2-й матч

Фрайбург, Европа-Парк

Фрайбург – Ювентус 0:2

Голы: Влахович 45 (п), Кьеза 90+5

(Общий счёт – 0:3)

Фрайбург: Флеккен – Кюблер, Гинтер, Гульде – Сидийя, Эггештайн (Шмидт, 46), Хефлер, Гюнтер (Вайсхаупт, 74) – Доан (Шаллаи, 62), Хелер (Грифо, 62) – Грегорич (Петерсен, 74)

Ювентус: Шченсны – Гатти, Бонуччи, Данило – Куадрадо (Де Шильо, 85), Фаджоли, Локателли (Барренечеа, 84), Рабьо, Костич (Айлинг, 71) – Кин (Суле, 90+1), Влахович (Кьеза, 70)

Предупреждения: Гульде 26, Шаллаи 87 – Влахович 56, Айлинг 82

Удаление: Гульде 44 (второе предупреждение)

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В статье: Ювентус (Турин) Фрайбург
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