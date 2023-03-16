Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Фрайбург – Ювентус 0:2. Старая синьора уверенно проходив в четвертьфинал
Долгожданные голы Влаховича и Кьезы
Фото: JuventusFC, Twitter
Лига Европы, 1/8 финала. 2-й матч
Фрайбург, Европа-Парк
Фрайбург – Ювентус 0:2
Голы: Влахович 45 (п), Кьеза 90+5
(Общий счёт – 0:3)
Фрайбург: Флеккен – Кюблер, Гинтер, Гульде – Сидийя, Эггештайн (Шмидт, 46), Хефлер, Гюнтер (Вайсхаупт, 74) – Доан (Шаллаи, 62), Хелер (Грифо, 62) – Грегорич (Петерсен, 74)
Ювентус: Шченсны – Гатти, Бонуччи, Данило – Куадрадо (Де Шильо, 85), Фаджоли, Локателли (Барренечеа, 84), Рабьо, Костич (Айлинг, 71) – Кин (Суле, 90+1), Влахович (Кьеза, 70)
Предупреждения: Гульде 26, Шаллаи 87 – Влахович 56, Айлинг 82
Удаление: Гульде 44 (второе предупреждение)
Популярное сейчас
- Фейеноорд – Шахтер. АУДИО онлайн трансляция ответного матча 1/8 финала Лиги Европы
- Под Бахмутом погиб украинский футболист, отец двух детей
- CNN: ВСУ в Донецкой области сбили модернизированный китайский дрон
- Степаненко рассказал, за счет чего Шахтер рассчитывает пройти Фейеноорд
- Красотка дня. Очаровательная девушка одного из лучших бомбардиров Реала в этом сезоне. ФОТО
- "Несите достойно проигрыш". Жена Пятова ответила на обвинения Кривбасса в сторону Шахтера