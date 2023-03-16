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Фейеноорд – Шахтер. 7:1. 18-летний венесуэлец забивает гол престижа
Отличная передача от Матвиенко
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Все-таки забил "Шахтер" в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы против "Фейеноорда". Кевин Келси не дал уйти нидерландцам с поля с сухими воротами.
Николай Матвиенко отдал длинный пас в стиле Ярослава Ракицкого и Кевин Келси в касание переправил мяч в ворота, мимо вышедшего голкипера.
87' Кевин Келси – 7:1.
Общий счет двухматчевого противостояния 8:2.
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Архат (Киев)
16.03.2023 в 21:44
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