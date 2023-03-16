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Фейеноорд – Шахтер. 7:1. 18-летний венесуэлец забивает гол престижа

Лига Европы
Обновлено
(1 голосов)

Отличная передача от Матвиенко

Фейеноорд – Шахтер. 7:1. 18-летний венесуэлец забивает гол престижа

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Все-таки забил "Шахтер" в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы против "Фейеноорда". Кевин Келси не дал уйти нидерландцам с поля с сухими воротами.

Николай Матвиенко отдал длинный пас в стиле Ярослава Ракицкого и Кевин Келси в касание переправил мяч в ворота, мимо вышедшего голкипера.

87' Кевин Келси – 7:1.

Общий счет двухматчевого противостояния 8:2.

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В статье: Лига Европы Шахтер (Донецк) Фейеноорд (Роттердам)
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Комментарии (1)
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Архат (Киев)
16.03.2023 в 21:44
Это называется дали возможность забить гол престижа
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