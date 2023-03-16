Фейеноорд – Шахтер. 7:1. 18-летний венесуэлец забивает гол престижа

Все-таки забил "Шахтер" в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы против "Фейеноорда". Кевин Келси не дал уйти нидерландцам с поля с сухими воротами.

Николай Матвиенко отдал длинный пас в стиле Ярослава Ракицкого и Кевин Келси в касание переправил мяч в ворота, мимо вышедшего голкипера.

87' Кевин Келси – 7:1.

Общий счет двухматчевого противостояния 8:2.