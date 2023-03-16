Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
ЛЕ. Манчестер Юнайтед во второй раз победил Бетис
Судьбу матча решил гол Маркуса Рашфорда во втором тайме
Getty Images/Global Images Ukraine
Лига Европы
1/8 финала, ответный матч
"Бенито Уильямарин" (Севилья)
Главный арбитр: Срджан Йованович (Сербия)
"Бетис" - "Манчестер Юнайтед" 0:1
Гол: Рашфорд 56
Бетис: Силва – Сабали, Песселья, Гонсалес, Абнер (Миранда 26) – Родригес (Гуардадо 66), Карвалью – Руибал (Иглесиас 59), Хоакин (Каналес 59), Хуанми – Перес (Виллиан Хосе 58)
Манчестер Юнайтед: де Хеа – Уан-Биссака (Далот 75), Магуайр, Мартинес (Линделеф 75), Маласия – Каземиро, Фред (Забитцер 60) – Пельистри, Фернандеш (Эланга 68), Рашфорд (Санчо 60)
Предупреждение: Пельистри 29
Популярное сейчас
- Фейеноорд – Шахтер. АУДИО онлайн трансляция ответного матча 1/8 финала Лиги Европы
- Под Бахмутом погиб украинский футболист, отец двух детей
- Сезон мести: как 36-летний Кройф наказал Аякс, перебравшись к его злейшему врагу
- Шахтер в Лиге Европы, Динамо - Заря и Эль-Класико. Расписание футбола на 13 - 19 марта
- Красотка дня. Очаровательная девушка одного из лучших бомбардиров Реала в этом сезоне. ФОТО
- Гусев женился в третий раз. Избранницей стала дочь скандального депутата от ОПЗЖ. ФОТО