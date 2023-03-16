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ЛЕ. Манчестер Юнайтед во второй раз победил Бетис

Лига Европы
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Судьбу матча решил гол Маркуса Рашфорда во втором тайме

ЛЕ. Манчестер Юнайтед во второй раз победил Бетис

Getty Images/Global Images Ukraine

Максим Кучер Автор UA-Футбол
Новина українською

Лига Европы

1/8 финала, ответный матч

"Бенито Уильямарин" (Севилья)

Главный арбитр: Срджан Йованович (Сербия)

"Бетис" - "Манчестер Юнайтед" 0:1

Гол: Рашфорд 56

Бетис: Силва – Сабали, Песселья, Гонсалес, Абнер (Миранда 26) – Родригес (Гуардадо 66), Карвалью – Руибал (Иглесиас 59), Хоакин (Каналес 59), Хуанми – Перес (Виллиан Хосе 58)

Манчестер Юнайтед: де Хеа – Уан-Биссака (Далот 75), Магуайр, Мартинес (Линделеф 75), Маласия – Каземиро, Фред (Забитцер 60) – Пельистри, Фернандеш (Эланга 68), Рашфорд (Санчо 60)

Предупреждение: Пельистри 29

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В статье: Бетис (Севилья) Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд
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