Лига Европы
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Лига Европы. Фенербахче минимально победил Севилью, но все равно попрощался с Лигой Европы
Команда из Стамбула проиграла со счетом 0:2 в первом поединке
Фото: twitter.com/Fenerbahce
Отчет будет доступен в ближайшее время
Лига Европы, 1/8 финала
Фенербахче - Севилья 1:0
Гол: Валенсия 41
Фенербахче: Байындыр – Кадиоглу, Азиз, Акайдин, Салаи, Линкольн – Кахведжи, Арао, Креспо – Валенсия, Кинг.
Севилья: Дмитрович – Акунья, Гудель, Теллес – Баде, Монтьель, Ракитич, Мир – Торрес, Фернандес – Эн-Несири.
Предупреждения: Азиз 45, Юксек 89 - Баде 45, Хордан 89
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