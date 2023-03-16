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Лига Европы. Фенербахче минимально победил Севилью, но все равно попрощался с Лигой Европы

Лига Европы
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Команда из Стамбула проиграла со счетом 0:2 в первом поединке

Лига Европы. Фенербахче минимально победил Севилью, но все равно попрощался с Лигой Европы

Фото: twitter.com/Fenerbahce

Віталій Кононученко Автор UA-Футбол
Новина українською

Отчет будет доступен в ближайшее время

Лига Европы, 1/8 финала

Фенербахче - Севилья 1:0

Гол: Валенсия 41

Фенербахче: Байындыр – Кадиоглу, Азиз, Акайдин, Салаи, Линкольн – Кахведжи, Арао, Креспо – Валенсия, Кинг.

Севилья: Дмитрович – Акунья, Гудель, Теллес – Баде, Монтьель, Ракитич, Мир – Торрес, Фернандес – Эн-Несири.

Предупреждения: Азиз 45, Юксек 89 - Баде 45, Хордан 89

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В статье: Фенербахче (Стамбул) Лига Европы Севилья
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