Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
WhoScored: Трубин - худший игрок Шахтера в матче с Фейеноордом. Келси - лучший
Провальная игра
Getty Images/Global Images Ukraine
Шахтер сыграл свой
По итогам матча авторитетный статистический портал WhoScored выставил оценки за матч.
Худшим игроком в составе Шахтера оказался голкипер Анатолий Трубин (оценка 4.8). Лучшим – форвард Кевин Келси, который вышел на замену, и забил единственный гол Шахтера (6.7).
В целом же, из стартового состава команды Йовичевича только два игрока получили оценки от 6-ти – Александр Зубков (6.0) и Лассина Тароре (6.2).
Герой матча хавбек Фейе – Оркун Кукджу с оценкой 9.6, который забил два гола и отдал ассист.
В целом же, общекомандные оценки команд показательны – 7.27 у Фейеноорда и 5.8 у Шахтера.
Популярное сейчас
- Под Бахмутом погиб украинский футболист, отец двух детей
- Мудрик обошел Зинченко - Transfermarkt обновил ценники украинцев в АПЛ
- Польша объявила о передаче первой партии МиГов Украине
- Шахтер в Лиге Европы, Динамо - Заря и Эль-Класико. Расписание футбола на 13 - 19 марта
- Красотка дня. Очаровательная девушка одного из лучших бомбардиров Реала в этом сезоне. ФОТО
- "Несите достойно проигрыш". Жена Пятова ответила на обвинения Кривбасса в сторону Шахтера