  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Европы
  3. WhoScored: Трубин - худший игрок Шахтера в матче с Фейеноордом. Келси - лучший
В тренде
Лига Европы
Лига Европы

Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

WhoScored: Трубин - худший игрок Шахтера в матче с Фейеноордом. Келси - лучший

Лига Европы
(1 голосов)

Провальная игра

WhoScored: Трубин - худший игрок Шахтера в матче с Фейеноордом. Келси - лучший

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Шахтер сыграл свой ответный матч 1/8 финала Лиги Европы с Фейеноордом (1:7).

По итогам матча авторитетный статистический портал WhoScored выставил оценки за матч.

Худшим игроком в составе Шахтера оказался голкипер Анатолий Трубин (оценка 4.8). Лучшим – форвард Кевин Келси, который вышел на замену, и забил единственный гол Шахтера (6.7).

В целом же, из стартового состава команды Йовичевича только два игрока получили оценки от 6-ти – Александр Зубков (6.0) и Лассина Тароре (6.2).

Герой матча хавбек Фейе – Оркун Кукджу с оценкой 9.6, который забил два гола и отдал ассист.

В целом же, общекомандные оценки команд показательны – 7.27 у Фейеноорда и 5.8 у Шахтера.

WhoScored: Трубин - худший игрок Шахтера в матче с Фейеноордом. Келси - лучший - изображение 1
По теме
yellow-arrow
Фейеноорд – Шахтер 7:1. Видео голов и обзор матча (обновляется)
yellow-arrow
Лига Европы. Фенербахче минимально победил Севилью, но все равно попрощался с Лигой Европы
yellow-arrow
Фрайбург – Ювентус 0:2. Старая синьора уверенно проходив в четвертьфинал
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Шахтер (Донецк) Фейеноорд (Роттердам) Анатолий Трубин Кевин Келси
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
alex.belogubko (одесса)
16.03.2023 в 22:12
Труба уже не куда не едет--теперь если его оставят в ШД зарплату можно снижать --ДЫРКА ПОЗОРНАЯ --только для игр в УПЛ --там не кто не умеет так бить из дали--сильно они зазвездились а вина тренера танцует вместе с ними
Ответить
0
0
Poligraf P ( Івано-Франківськ)
16.03.2023 в 21:59
А куди там Трубіна зібрались влітку продавати?
Ответить
0
-1

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
1500 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде