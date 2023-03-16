WhoScored: Трубин - худший игрок Шахтера в матче с Фейеноордом. Келси - лучший

Шахтер сыграл свой ответный матч 1/8 финала Лиги Европы с Фейеноордом (1:7).

По итогам матча авторитетный статистический портал WhoScored выставил оценки за матч.

Худшим игроком в составе Шахтера оказался голкипер Анатолий Трубин (оценка 4.8). Лучшим – форвард Кевин Келси, который вышел на замену, и забил единственный гол Шахтера (6.7).

В целом же, из стартового состава команды Йовичевича только два игрока получили оценки от 6-ти – Александр Зубков (6.0) и Лассина Тароре (6.2).

Герой матча хавбек Фейе – Оркун Кукджу с оценкой 9.6, который забил два гола и отдал ассист.

В целом же, общекомандные оценки команд показательны – 7.27 у Фейеноорда и 5.8 у Шахтера.