ЛЕ. Арсенал - Спортинг 1:1, пен. 3:5. Обидный вылет, но шанс сосредоточиться на АПЛ

“Арсенал” не хотел вылетать из Лиги Европы. Команда Артеты сыграла все 120 минут против “Спортинга” и потратила немало усилий, чтобы пробиться в четвертьфинал. Оппонент был сильным и энергичным. Намерения “Арсенала” стоили ему дорогой ценой. Еще в первом тайме травмы получили защитники “канониров”. На девятой минуте поле был вынужден покинуть Томиясу, на 21-й – Салиба. Но Артета по ходу игры выпускал на поле лидеров команды с надеждой на положительный результат. Не получилось.

Как и в матче недельной давности, у “Арсенала” был смешанный состав. Ворота уже защищал Рэмсдейл, а не Тернер, но место на поле нашлось вышеупомянутому Томиясу, Жоржиньо, Виейра и Нелсону. К какой категории отнести Жезуса? Один из лидеров “Арсенала” первой половины сезона только на прошлой неделе вернулся после травмы, а сегодня впервые вышел в старте.

“Арсенал” вчистую проиграл “Спортингу” первые 15 минут, уступая сопернику во всем, от скоростей до единоборств. Ритм “канониров” также был нарушен вынужденной заменой.

Но хозяева быстро пришли в себя и принялись открывать “Спортинг”. В буквальном смысле. Джака, Зинченко и Мартинелли вновь устраивали свою химию на фланге, игроки “Спортинга” запутались в своем прессинге, в частности между несколькими футболистами разрывался Угарте.

И гол “Арсенала” в первом тайме – это была поэзия скорости и пространства. Жоржиньо отдал пас между четырьмя игроками “Спортинга” на Мартинелли, бразилец ворвался в штрафную, пробил, Адан парировал его удар, но на добивании был Джака.

Для игрока сборной Швейцарии это был первый гол за “Арсенал” с октября. Интересно, что Джака забивает только тогда, когда на поле есть Жезус.

“Спортинг” отвечал своими моментами – Зинченко заблокировал удар Эдвардса, а Тринкан пробил рядом со штангой.

Показательно, что “Арсенал” в первом тайме все свои удары нанес из пределов штрафной, а у “Спортинга” в ворота Рамсдэйла удары долетали только из дальних дистанций.

Но все изменилось после перерыва. Теперь уже “Арсенал” не мог подобраться к воротам “Спортинга” и первый удар во втором тайме хозяева выполнили только на 79-й минуте. “Спортинг” просто прекрасно работал без мяча, а “канониры” немного потеряли с заменой Жезуса, который изначально не должен был проводить все 90 минут.

“Спортинг” не только закрыл “Арсенал”, но и прибавил в качестве своих атак.

Мог ли “Арсенал” справиться с натиском португальцев? Да. Но “Спортинг” забил настоящий чудо-гол. Жоржиньо и Джака потеряли мяч в центре поля, но это неважно. Важно то, как пробил Педру Гонсалвеш – 45 метров, и идеальная траектория, прямо под перекладину. Красота.

“Спортинг” мог забивать второй, но Рэмсдейл подбородком парировал сильный удар Эдвардса. “Спортинг” чувствовал себя уверенно, у “канониров” практически ничего не было, к Сака не доходил мяч. В результате игра перешла в овертайм.

А в дополнительное время на первый план вновь вышел “Арсенал”. Но настоящий кураж поймал кипер “Спортинга” Адан. Воспитанник мадридского “Реала” перевел в штангу удар Троссарда, а затем сделал два сумасшедших сэйвы выполнил после угловых “Арсенала”. Дважды в упор пробивал Габриэл. “Арсенал” не дожал “Спортинг”, хотя имел шансы. Гости явно готовились к одиннадцатиметровым.

И игроки “Спортинга” точно выполнили все пять ударов. Рэмсдейл едва не парировал удар Инасио, но мяч все же долетел в сетку. А Адан и здесь сделал сэйв, взяв удар Мартинелли.

У “Арсенала” остается 11 туров чемпионата Англии. А “Спортинг” может спасти свой неудачный внутренний сезон успехами в еврокубках. Почему бы и нет? От четвертьфинала до победы всего пять матчей.

Лига Европы, 1/8 финала, ответный матч. Лондон, “Эмирейтс”

“Арсенал” – “Спортинг” 1:1, пен. 3:5 (первый матч – 2:2)

Голы: Джака 19 – Гонсалвеш 62

Серия пенальти: Сен-Жюст 0:1, Эдегор 1:1, Эшгайю 1:2, Сака 2:2, Инасио 2:3, Троссард 3:3, Гомеш 3:4, Мартинелли 3:4 (вратарь), Сантуш 3:5

“Арсенал”: Рэмсдейл – Зинченко, Габриэл, Салиба (Холдинг 21), Томиясу (Уайт 9) – Джака, Жоржиньо (Парти 65), Виейра (Эдегор 101) – Мартинелли, Жезус (Троссард 46), Нелсон (Сака 65)

“Спортинг”: Адан – Сен-Жюст, Диоманде, Инасио – Эшгайю, Гонсалвеш (Эссугу 93), Угарте, Рейс (Сантуш 93)– Эдвардс (Танлонго 119), Тринкан (Гомеш 105) – Паулинью (Чермити 90)

Предупреждения: Виейра 24, Джака 45+2, Холдинг 71 – Угарте 53, Угарте 118, Эссугу 118

Удаление: Угарте 118