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Спортинг забил Арсеналу ударом с центра поля – Видео
Невероятный гол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Спортинг" сравнял счет в матче с "Арсеналом" ударом с центра поля. Педро Гонсалвеш забил ответный мяч.
Неточный пас отдал игрок "Арсенала", "Спортинг" быстро перехватил мяч. Гонсалвеш увидел вышедшего голкипера и пробил навесной траекторией по воротам.
62' Педру Гонсалвеш – 1:1.
Счет двухматчевого противостояния 3:3.
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