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Спортинг забил Арсеналу ударом с центра поля – Видео

Лига Европы
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Невероятный гол

Спортинг забил Арсеналу ударом с центра поля – Видео

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Спортинг" сравнял счет в матче с "Арсеналом" ударом с центра поля. Педро Гонсалвеш забил ответный мяч.

Неточный пас отдал игрок "Арсенала", "Спортинг" быстро перехватил мяч. Гонсалвеш увидел вышедшего голкипера и пробил навесной траекторией по воротам.

62' Педру Гонсалвеш – 1:1.

Счет двухматчевого противостояния 3:3.

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В статье: Спортинг (Лиссабон) Арсенал (Лондон) Лига Европы
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