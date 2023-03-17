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МЮ, Ювентус, Спортинг, Рома и другие участники 1/4 финала Лиги Европы

Лига Европы
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Мощные четвертьфиналисты

МЮ, Ювентус, Спортинг, Рома и другие участники 1/4 финала Лиги Европы

Фото: https://twitter.com/ManUtd

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Определились все участники 1/4 финала Лиги Европы УЕФА. В этом сезоне на титул претендуют топовые команды.

В 1/4 финала сыграют:

  • "Манчестер Юнайтед". Команда Тен Хага прошла "Бетис" с общим счетом двухматчевого противостояния 5:1.
  • "Фейеноорд". Нидерландцы разгромили "Шахтер" в ответной встрече, общий счет двухматчевого противостояния 8:2.
  • "Севилья". Кризисный сезон в Ла Лиге не мешает команде Сампаоли проходить дальше в еврокубках. Общий счет двухматчевого противостояния с "Фенербахче" 2:1.
  • "Ювентус". Туринцы без проблем в двух матчах обыграли "Фрайбург". Общий счет – 3:0.
  • "Спортинг". Портагульцы сравняли счет голом с центра поля и выиграли серию пенальти против "Арсенала". Общий счет– 3:3 (пен. 5:4).
  • "Рома". Команда Моуриньо продолжает бороться за второй подряд еврокубок. "Римляне" за два матча забили "Сосьедаду" 2 безответных мяча.
  • "Роял Юнион". Бельгийцы удивили и разгромили дома Унион Берлин 3:0. Счет двухматчевого противостояния – 6:3.
  • "Байер". Команда Хаби Алонсо проходит "Ференцварош". За два матча "Леверкузенцы" забили венграм 4 мяча.

Жеребьевка 1/4 и полуфиналов Лиги Европы пройдет сегодня, 17-го февраля в 14:00.

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В статье: Ювентус (Турин) Арсенал (Лондон) Лига Европы Рома (Рим) Манчестер Юнайтед
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