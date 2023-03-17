Лига Европы
Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
МЮ, Ювентус, Спортинг, Рома и другие участники 1/4 финала Лиги Европы
Мощные четвертьфиналисты
Фото: https://twitter.com/ManUtd
Определились все участники 1/4 финала Лиги Европы УЕФА. В этом сезоне на титул претендуют топовые команды.
В 1/4 финала сыграют:
- "Манчестер Юнайтед". Команда Тен Хага прошла "Бетис" с общим счетом двухматчевого противостояния 5:1.
- "Фейеноорд". Нидерландцы разгромили "Шахтер" в ответной встрече, общий счет двухматчевого противостояния 8:2.
- "Севилья". Кризисный сезон в Ла Лиге не мешает команде Сампаоли проходить дальше в еврокубках. Общий счет двухматчевого противостояния с "Фенербахче" 2:1.
- "Ювентус". Туринцы без проблем в двух матчах обыграли "Фрайбург". Общий счет – 3:0.
- "Спортинг". Портагульцы сравняли счет голом с центра поля и выиграли серию пенальти против "Арсенала". Общий счет– 3:3 (пен. 5:4).
- "Рома". Команда Моуриньо продолжает бороться за второй подряд еврокубок. "Римляне" за два матча забили "Сосьедаду" 2 безответных мяча.
- "Роял Юнион". Бельгийцы удивили и разгромили дома Унион Берлин 3:0. Счет двухматчевого противостояния – 6:3.
- "Байер". Команда Хаби Алонсо проходит "Ференцварош". За два матча "Леверкузенцы" забили венграм 4 мяча.
Жеребьевка 1/4 и полуфиналов Лиги Европы пройдет сегодня, 17-го февраля в 14:00.
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Фейеноорд – Шахтер. АУДИО онлайн трансляция ответного матча 1/8 финала Лиги Европы
- Орбан уничтожил клуб Эрдогана. В Нигерии нашелся самородок - он уже переписал историю еврокубков
- Мудрик обошел Зинченко - Transfermarkt обновил ценники украинцев в АПЛ
- Шахтер в Лиге Европы, Динамо - Заря и Эль-Класико. Расписание футбола на 13 - 19 марта
- Красотка дня. Очаровательная девушка одного из лучших бомбардиров Реала в этом сезоне. ФОТО
- "Несите достойно проигрыш". Жена Пятова ответила на обвинения Кривбасса в сторону Шахтера
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
1500 грн
2Играть
4500 грн